Con el fin de la segunda década (2010-2019) de este siglo a la vista, diversos medios han empezado a publicar recopilaciones de los videojuegos más influyentes -no necesariamente mejores- de estos años. Uno de estos ha sido es Egde, el recordado magazine británico.

En su última edición impresa, Egde, la revista que cuenta con más de 25 años en el mercado, publicó lo que para ellos son los 12 videojuegos más significativos de la década, en los que se destacan títulos como Dota 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dark Souls o GTA: V.

- Los seis videojuegos más esperados de noviembre | VIDEOS

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

También puedes encontrar el listado en el foro de debate Resetera, ya que un usuario se encargó de subirlo.

Sin más, aquí los 12 videojuegos más significativos de los últimos 10 años.

Amnesia: The Dark Descent

Broken Age

Dark Souls

Destiny

Dota 2

Fortnite

Gone Home

GTA: V

Minecraft

Spelunky

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Walking Dead

Como se observa, la variedad está más que presente en la lista. Desde el ‘sandbox’ de Minecraft, el battle royale de Fortnite o el popular MOBA de Dota 2.

¿Qué juego agregarías a la lista?

Síguenos en Twitter: