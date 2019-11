Star Wars es de lejos una de las franquicias con más fanáticos a nivel mundial. Nacida en 1977 con la película Star Wars, esta saga se ha ramificado a través de otros mercados como el de juguetes, de programas de TV, series animadas, cómics, ropa o videojuegos.

Justamente, hoy te contaremos sobre estos últimos, pues el pasado 15 de noviembre se estrenó Star Wars Jedi: Fallen Order, el más reciente título de la saga. A propósito de esto, hemos recopilado los cinco mejores juegos de Star Wars, según la página Metacritic. Te anticipamos que encontrarás títulos con más 20 años de haberse lanzado.

- Los seis videojuegos exclusivos de PlayStation 4 que marcaron la generación

- Star Wars Jedi: Fallen Order | Lo que debes saber para entender este videojuego

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

Asimismo, Metacritic es una página que recopila críticas de medios especializados que se promedian en un número que va del 0 a 100. Los usuarios registrados, por su parte, pueden votar, pero este ranking es aparte y tan solo va del 1 al 10.

A continuación, les presentamos los cinco mejores videojuegos de Star Wars, según su puntaje en Metacritic.

5.- Angry Birds Star Wars (2012 - iOS) - 88 puntos sobre 100

Cuando se anunció este videojuego, miles de personas se sorprendieron por la extrañeza de la fusión. Sin embargo, el spin-off lanzado en 2012 para celulares y otras consolas consiguió buenos comentarios en la crítica, en los que destacaron principalmente por la jugabilidad y elementos conocidos de la franquicia de Las guerras de las galaxia.

Para los que quieran probar el título, este guarda las características básicas de los Angry Birds, pero con los detalles propios de Star Wars como los disparos lásers o poderes de la fuerza.

Cabe destacar que los 88 puntos/100 que le otorga Metacritic están basados en 22 críticas. Para los usuarios, sin embargo, el juego se promedia con un 6.5/10.

4.- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002 - PC) - 89 puntos sobre 100

Después de cinco años del estreno de Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (1997), su secuela SW Jedi Knight II: Jedi Outcast llegó con fuerza al mercado. A pesar de tener los argumentos para ensalzarse en la saga Jedi Knight, el título se quedó a centímetros de su antecesor, el cual encontraremos líneas abajo. Para Metacritic, la obra obtiene 89/100 de 35 reviews.

Entre tanto, 400 usuarios promediaron al Jedi Outcast con 8.6 puntos.

Desarrollado por Raven Software y distribuido por LucasArts, Jedi Outcast narra las aventuras del neorrepublicano Kyle Katarn que se volvió Maestro en Dark Forces II. No obstante, conforme se desarrolla la trama, el destino de Kyle Katarn se torna entre la oscuridad y los trabajos como mercenario a sueldo.

3.- Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II (2001 - GameCube) - 89 puntos sobre 100

Ubicado en el Top 3 de los mejores juegos de GameCube de 2001, Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II cuenta con el aval de la crítica (89 puntos de 100) y del público (8.6 de 10). El título para un solo jugador del estudio Factor 5 es un exclusivo de la consola antes mencionada de Nintendo y resume la segunda trilogía de películas de Star Wars.

En la historia principal tendremos que utilizar a Luke Skywalker o Wedge Antilles, personajes de la Alianza rebelde. A su vez, en Rogue Squadron II tendremos que superar 10 capítulos.

2.-Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (1997- PC) - 91 puntos sobre 100

La segunda parte de la saga Jedi Knight. Así como el puesto 4 se lo lleva Jedi Outcast, su continuación, el segundo puesto de este Top, lo tiene Dark Forces II, juego que continuó con las aventuras de Kyle Katarn y que nos presentó la oportunidad de escoger entre el camino de la luz y el lado oscuro.

En adición, Dark Forces II es un juego de disparos en primera persona que fue desarrollado por el equipo de LucasArts en 1997 para PC. Actualmente, existe una versión en Steam con diversas mejoras en el apartado gráfico y jugable. Además, se puede disfrutar de un modo multijugador de nueve niveles.

1.-Star Wars: Knights of the Old Republic (2003 - Xbox) - 94 puntos sobre 100

Y el primer puesto es para Star Wars: Knights of the Old Republic, el clásico que salió para PC y Xbox en 2003 fue catalogado por Metacritic como el juego más compartido y discutido de la consola de Microsoft de aquel año. También logró ser el segundo mejor juego de 2003 solo por detrás de Grand Theft Auto Double Pack y en la historia de Xbox está en el Top 7 de los títulos mejores puntuados.

Para Metracritic, Knights of the Old Republic alcanzó un 94/100 basándose en 72 críticas y 9.0 de 10 para los usuarios.

DATO:

Star Wars Jedi: Fallen Order consigue 81 puntos sobre 100 en la página Metacritic, lo que ubica al juego en dentro del Top 12, pero lejos de la cima y de los cinco mejores.

Síguenos en Twitter: