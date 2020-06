La pelea por ser el mejor videojuego del año no se detiene. Debido a su calidad, hay títulos que se posicionan en los primeros puestos en la página recopiladora de críticas Metacritic y parten como favoritos a llevarse el ansiado galardón del Juego del año (GOTY). En ese sentido, a continuación te presentamos los cinco mejores puntuados en lo que va del año.

Como se sabe, Metacritic es una página que recopila críticas de diversos medios especializados, como también de usuarios registrados, para así conseguir un número promedio que va del 0 a 100. Su funcionamiento data desde 2001, año en que fue creada por Jason Dietz, Marc Doyle y Julie Roberts, en Estados Unidos.

Los temas que aborda Metacritic son álbumes de música, películas, programas de televisión, libros y videojuegos. Asimismo, para organizar mejor sus resultados, Metacritic agrupa en tres colores los resultados finales. Siendo rojo (0 a 49 puntos), amarillo (50 a 74) y verde (75 a 100), respectivamente.

5. Xenoverse Chronicles: Definitive Edition (Switch) - 89/100

Fue en 2010 cuando el estudio japonés Monolith estrenó para la Nintendo Wii el juego Xenoblade Chronicles, el cual consiguió un éxito rotundo, tanto para el público, como para la crítica especializada. Ahora, ocho años después, la remasterización del clásico videojuego de rol llega a Nintendo Switch bajo el título de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Esta nueva versión alcanza un puntaje de 89/100, basándose en 68 críticas especializadas. A su vez, los usuarios de Metacritic promedian al juego con un destacado 9.2/10.

Cabe mencionar que el juego se lanzó el 29 de mayo como un exclusivo de Nintendo Switch y entre sus novedades tenemos nuevo contenido jugable (un epílogo), gráficos en alta definición, jugabilidad pulidad, entre otros.

4. Ori and the Will of the Wisps (Xbox One) - 90/100

La continuación del laureado Ori and the Blind Forest (2015). Esta secuela narra nuevamente las aventuras del pequeño Ori, aunque con nuevos niveles, un acabado artístico de primera (así como la primera parte) y cambios en la jugabilidad que mejoraron la experiencia del público.

El videojuego desarrollado por el equipo de Moon Studios incluyó un nuevo sistema de habilidades, así como el combate cuerpo a cuerpo. Todo ello conllevó a que la versión de Xbox One consiga un 90/100 en Metacritic, gracias a 71 críticas. El promedio para los usuarios llegó a un 8.8, luego de ser comentado por más de 1.000 personas.

Este título pertenece al género de plataformas y mezcla grandes mapas que se interconectan (estilo metroidvania). Así, conforme vayamos desarrollando nuestras habilidades, podremos ingresar a zonas antes bloqueadas.

3. Animal Crossing: New Horizons (Switch) - 91/100

El primer gran exclusivo de peso de Switch del año: Animal Crossing: New Horizons, un videojuego de simulación social. Este juego es la sexta entrega de la serie, que empezó en 2001 con Animal Crossing para Nintendo 64.

Asimismo, New Horizons se posiciona en el TOP 3 de mejores juegos del 2020, tras obtener un 91/100 en Metacritic (en total fueron 109 críticas). No obstante, el éxito no se reflejó para los usuarios del portal, quienes calificaron al nuevo Animal Crossing con 5.2/10.

En el exclusivo de Nintendo Switch se nos ubica en una pequeña isla en la que conoceremos a diferentes animales que se convertirán en nuestros vecinos. También podremos crear todo tipo de objetos; desde muebles, pasando por puentes o caminos, hasta herramientas de trabajo.

2. Half-Life: Alyx (PC) - 93/100

A finales del 2019, tras de años de espera, Valve confirmó la llegada de un nuevo videojuego de la franquicia Half Life. Se trató de Half-Life Alyx, un videojuego que se estrenó en PC el 23 de marzo, bajo la exclusiva de la realidad virtual.

El juego conquistó a los críticos, pues obtuvo un 93/100 en Metacritic, mientras que los usuarios calificaron al Half-Life: Alyx con 9.1/10.

Como se sabe, en el juego tomamos el rol de Alyx Vance, personaje ya visto en las anteriores entregas de la saga. Asimismo, sobre la jugabilidad, contaremos con dos guantes gravitatorios que nos permiten interactuar con el mapa, sean pistolas, objetos, entre otras cosas.

Además, la historia de Half-Life: Alyx se ubica entre las presentadas en Half-Life (1998) y Half-Life 2 (2004).

1. Persona 5: Royal (PS4) - 95/100

Cabe resaltar que Persona 5: Royal es la versión extendida y mejorada del videojuego Persona 5, el cual se lanzó a nivel global en 2017. Este título trae consigo la misma épica historia, pero con nuevo contenido jugable, zonas y personajes.

Por todo ello y más, Persona 5: Royal se erige como el mejor videojuego del 2020 para la crítica, ya que alcanzó un destacado 95/100 en Metacritic (sobre 70 análisis). Para los usuarios, el juego desarrollado por el estudio de Atlus consiguió un 7.9 de 10.

Sobre la historia, en esta veremos cómo un grupo de adolescente debe enfrentarse a seres sobrenaturales con la ayuda de las Persona, otros seres que provienen del Metaverso.

