La carrera por ser el mejor videojuego de 2021 va tomando forma. Diversos títulos lanzados este año destacan por su innovación, historia o jugabilidad y ya se posicionan entre los juegos con mayor puntaje en la página Metacritic, portal que recopila las críticas de medios especializados y los promedia con un número que va del 0 al 100.

En ese sentido, a continuación te presentamos los cinco mejores puntuados en lo que va del 2021.

5. Monster Hunter Rise: 88/100

Monster Hunter Rise es un videojuego de rol de acción desarrollado por Capcom. (Difusión)

La nueva entrega de la franquicia Monster Hunter aterrizó el pasado 26 de marzo en exclusiva para Nintendo Switch y se ubica como uno de los juegos con mejor promedio en Metacritic del 2021: 88/100.

En Monster Hunter Rise habitaremos en la aldea Kamura, una tierra inspirada en el Japón antiguo y los ninjas, y que tendrá lugar cien años después de “La última calamidad”, evento en el que apareció una horda de monstruos que provocó una terrible devastación. Nuestra misión será la de cazar a estas criaturas y poner fin al caos.

MIRA: Thunder Predator quedó en el Top 6 del Dota 2 Singapore Major

4. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: 89/100

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se lanza el 12 de febrero. (Difusión)

El querido fontanero Mario volvió este 2021 con el videojuego Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un ‘port’ o adaptación del juego Super Mario 3D World que estrenó para la Nintendo Wii U en 2013. Ahora, la actualización para la Nintendo Switch ha sido laureada por la crítica por su jugabilidad y la expansión Bowser’s Fury. Su puntaje en Metacritic es de 89/100.

¿De qué trata Super Mario 3D World + Bowser’s Fury? Sin contar demasiado, el videojuego incluye dos títulos independientes: Super Mario 3D World y Bowser’s Fury. El primero narra la aventura de Mario y sus amigos en el reino hada, donde la princesa fue secuestrada por Bowser; mientras que el segundo es una expansión en la que deberemos tranquilizar a un Bowser lleno de furia gracias a la recolección de ‘soles’.

3. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: 89/100

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. (Difusión)

La remasterización de los clásicos Tony Hawk 1 y 2 se actualizó para consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta versión trajo mejoras en los campos de jugabilidad y gráficos. Así, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 alcanza un 89/100 en Metacritic en su versión para PS5. Recordemos que este juego se lanzó en 2020 para PS4, Xbox One y Pc.

Asimismo, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 fue desarrollado por el estudio Vicarious Visions (recordados por la trilogía de Crash Bandicoot).

2. It Takes Two: 90/100

En It Takes Two Cody y May serán convertidos en muñecos y su objetivo será el de volver a la normalidad. (Difusión)

La última obra del conocido desarrollador Josef Fares estrenó el 26 de marzo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Se trata de It Takes Two, un juego que resalta por ser una obra totalmente cooperativa y que se ha posicionado como uno de los lanzamientos más fuertes de este 2021. Su puntaje en Metacritic es de 90/100.

It Takes Two es una aventura en la que dos personas deben ponerse de acuerdo y jugar de manera simultánea para seguir avanzando. No se puede jugar de manera solitaria y se tendrá que recurrir a amigos o familiares, de forma local o a través de Internet para seguir avanzando en la historia.

1. Disco Elysium: The Final Cut: 92/100

Disco Elysium: The Final Cut. (Difusión)

Fue en 2019 cuando Disco Elysium vio la luz en PC y sorprendió a los gamers de todo el planeta por su historia atrapante y una mecánica de juego enfocada en los diálogos. Esta mezcla lo llevó a ganarse diferentes premios. El pasado 30 de marzo, la obra del estudio ZA / UM aterrizó a consolas PS4, PS5 y Google Stadia con Disco Elysium: The Final Cut, versión que llegó con textos en español, nuevo contenido y doblaje al inglés.

De esta forma, Disco Elysium: The Final Cut se ubica como el mejor juego de 2021 hasta la fecha, con sus 92 puntos de 100.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: trucos para navegar en la plataforma. (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...