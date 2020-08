Agosto llega con fuerza en materia de videojuegos. El octavo mes del año será testigo de los esperados lanzamientos de Horizon Zero Dawn o Microsoft Flight Simulator en PC, mientras que también debuta Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el juego basado en Los Súper Campeones. Pero, más allá de estos tres títulos, llegan otros nombres que a continuación repasamos.

Asimismo, esta lista incluirá videojuegos de plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. También habrá tráilers y una descripción.

Horizon Zero Dawn en PC

Fecha de lanzamiento: 7 de agosto

Género: Acción y aventuras / mundo abierto

Precio: S/. 87,00

Plataformas: PC (a través de Steam y Epic Games Store)

Uno de los abanderados de PlayStation 4 llega a PC. Se trata de Horizon Zero Dawn, uno de los videojuegos más destacados del 2017, que en agosto se estrena en computadoras a través de Steam y Epic Games Store.

El título protagonizado por Alloy pertenece al género de acción / aventuras y cuenta con un mundo abierto lleno de animales robóticos. Asimismo, dicho mundo se ubica en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad ha vuelto a reunirse en clanes.

Microsoft Flight Simulator

Fecha de lanzamiento: 18 de agosto

Género: Simulación

Precio: S/. 200

Plataformas: PC (a través de Steam y Microsoft Store) y Xbox One

El simulador de vuelto de Microsoft estrena este 18 de agosto para PC y Xbox One. Este título se destaca por su apartado visual, que según Microsoft y Asobo Studio (su desarrollador), recreará más de 1.500 millones de edificios, dos billones de árboles, montañas, carreteras y ríos.

Asimismo, Microsoft Flight Simulator incluirá cambios en la atmósfera en tiempo real y dinámico, gracias a su nuevo motor gráfico. Además, habrá ciclos diurnos y nocturnos.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Fecha de lanzamiento: 27 de agosto

Género: Arcade

Precio: S/. 200 en PC / US$ 60 en PS4

Plataformas: PC (a través de Steam), PS4 y Nintendo Switch

Los Súper Campeones están de vuelta, al menos en las canchas de los videojuegos. La serie también conocida como Captain Tsubasa (su nombre original) tendrá un nuevo juego, al cual se le conoce como Captain Tsubasa: Rise of New Champions, título que se lanzará para PC, PS4 y Nintendo Switch el 28 de agosto. ¿Listo para anotar nuevamente con Oliver Atom?

Este juego será un simulador arcade de fútbol y será distribuido a nivel mundial por la empresa Bandai Namco, responsables de traer a nuestra región juegos como Dragon Ball Z: Kakarot o Sekiro: Shadows Die Twice. Asimismo, podremos jugar con legendarios personajes como Benji Price, Oliver Atom o Steve Hyuga.

Project Cars 3

Fecha de lanzamiento: 28 de agosto

Género: Simulación

Precio: S/. 199,00 en PC / US$ 60 en PS4

Plataformas: PC (a través de Steam), PS4 y Xbox One

La nueva edición de la conocida franquicia de simuladores de carreras. Nos referimos a Project Cars 3, videojuego que se estrenará el 28 de agosto para PS4, Xbox One y PC. El juego ha sido desarrollado por Slightly Mad Studios y promete hasta 40 horas en modo Carrera.

Asimismo, se sabe que tendrá soporte para realidad virtual y HDR.

El videojuego se distribuirá por Bandai Namco.

Serious Sam 4

Fecha de lanzamiento: Agosto

Género: Disparos en primera persona

Precio: S/. 69,00 en PC

Plataformas: PC, a través de Steam

La cuarta entrega numerada de la mítica franquicia de juegos de disparos en primera persona llega en agosto. Sin embargo, Croteam y Devolver Digital -sus responsables- aún no han confirmado la fecha exacta de su lanzamiento. Cabe destacar que este videojuego mantendrá la jugabilidad de los anteriores títulos, así como su desenfrenada acción.

En Serious Sam 4 volveremos a ponernos en los pies de Sam ‘Serious’ Stone y tendremos la misión de eliminar hordas de enemigos alienígenas que han llegado a la tierra para conquistarla.

