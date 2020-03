Después de dos meses tranquilos en relación a estrenos de videojuegos, marzo llega con fuerza. El tercer mes del 2020 trae consigo esperados estrenos como los de Doom: Eternal o Animal Crossing: New Horizons. Pero, más allá de estos, llegan otros nombres que a continuación te presentaremos.

Asimismo, esta lista incluirá videojuegos de plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. También habrá tráilers y una descripción.

►Ori and the Will of the Wisps

Fecha de lanzamiento: 11 de marzo

Género: Plataformas

Precio: S/. 53,00 Steam

Plataformas: PC y Xbox One

La continuación del laureado Ori and the Blind Forest está a punto de estrenar. Esta secuela narrará nuevamente las aventuras del pequeño Ori, aunque con nuevos niveles, un acabado artístico de primera (así como la primera parte) y mejoras en la jugabilidad.

Se sabe que este Ori and the Will of the Wisp incluirá cambios en el sistema de habilidades, así una nueva forma de combate: cuerpo a cuerpo gracias a una espada.

Este título de plataformas mezcla grandes mapas que se interconectan. Así, conforme vayamos desarrollando nuestras habilidades, podremos ingresar a zonas antes bloqueadas. El equipo de Moon Studios repite el plato como desarrollador de esta continuación.

►Nioh 2

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo

Género: Acción/rol

Precio: US$ 60,00

Plataformas: PlayStation 4

La segunda parte de Nioh, videojuego que sorprendió positivamente a la crítica y al público en 2017. Su secuela está a cargo de Team Ninja, el mismo desarrollador del primer juego de la serie. Cabe destacar que este estudio japonés es el padre de la histórica franquicia Ninja Gaiden.

En adición, en Nioh 2 volveremos a disfrutar de la versión feudal de Japón de la era Sengoku, la cual estará llena de demonios yokai, una serie de criaturas provenientes de la mitología japonesa. Sumado a esto, la obra de Team Ninja incluirá diversas opciones de personalización del personaje (armas, espíritus y armaduras), así como vimos en el primer Nioh.

►Animal Crossing: New Horizons

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

Género: Simulación social

Precio: US$ 60,00

Plataformas: Nintendo Switch

El primer gran exclusivo de peso de Switch del año: Animal Crossing: New Horizons, un videojuego de simulación social. Este juego es la sexta entrega de la serie, que empezó en 2001 con Animal Crossing para Nintendo 64.

Así, el esperado New Horizons nos ubicará en una pequeña isla en la que conoceremos a diferentes animales que se convertirán en nuestros vecinos. También podremos crear todo tipo de objetos; desde muebles, pasando por puentes o caminos, hasta herramientas de trabajo.

Una novededad es que habrá juego cooperativo local y en línea, con soporte para máximo 8 jugadores.

►Doom: Eternal

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

Género: Acción/disparos en primera persona

Precio: US$ 60,00

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia y Nintendo Switch (fecha por confirmar)

Doom Eternal, el último videojuego de la popular saga Doom, está cada vez más cerca. Con un estreno programado para el 20 de marzo, iD Software, su desarrollador, y Bethesda Softworks, el distribuidor, se espera que el juego supere a su precuela del 2016, entrega que se llevó premios en el género de acción debido a su frenesí y emocionantes tiroteos.

Entre las novedades nos encontramos el nuevo modo en línea Battlemode, en este se enfrentarán dos personas a una. Por un lado, la pareja será compuesta por dos demonios con habilidades únicas, mientras que el usuario que esté solo será el poderoso y muy bien armado Doom Slayer.

Las partidas del Battlemode se manejarán bajo el formato de El Mejor de 5 y los dos jugadores demonio contarán con la capacidad de invocar refuerzos que estarán a cargo de la Inteligencia Artificial.

►Half-Life: Alyx

Fecha de lanzamiento: 23 de marzo

Género: Disparos en primera persona en realidad virtual

Precio: US$ 60,00

Plataformas: PC (Steam). Se requieren visores VR

A finales del 2019, tras de años de espera, Valve confirmó la llegada de un nuevo videojuego de la franquicia Half Life. En este caso, nos encontramos con Half-Life Alyx, un videojuego que saldrá en PC el 23 de marzo próximo, pero bajo la exclusiva de la realidad virtual (por lo que se requerirá unos visores VR).

Como se sabe, en el juego tomaremos el rol de Alyx Vance, personaje ya visto en las anteriores entregas de la saga. Asimismo, sobre la jugabilidad, contaremos con dos guantes gravitatorios que nos permitirán interactuar con el mapa, sean pistolas, objetos, entre otras cosas.

Además, la historia de Half-Life: Alyx se ubica entre las presentadas en Half-Life (1998) y Half-Life 2 (2004).

