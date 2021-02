Tras los lanzamientos de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y Little Nightmares 2 en febrero pasado, llega el mes marzo, periodo que guarda sorpresas en cuanto a debuts y reestrenos de algunos videojuegos en diferentes consolas. Por ejemplo, encontramos la llegada de Apex Legends a Nintendo Switch o Yakuza: Like a Dragon a PS5.

Es por ello que resumimos los lanzamientos de videojuegos más destacados de marzo.

Yakuza: Like a Dragon

Fecha de lanzamiento: 02 de marzo

Género: Rol japonés / combate por turnos

Precio: US$ 59,99

Plataforma: PS5

SEGA lanza este 02 de marzo la versión mejorada de Yakuza: Like a Dragon para PlayStation 5, la cual trae mejoras gráficas y de rendimiento para el título que salió en PS4, Xbox One, Xbox Series S/X y PC el pasado noviembre. Con este juego, el estudio Ryu Ga Gotoku Studio reestructura la fórmula clásica de la franquicia para introducir un título los combates por turno.

Apex Legends

Fecha de lanzamiento: 09 de marzo

Género: Multijugador / battle royale

Precio: Gratis

Plataforma: Nintendo Switch

Fue en 2019 cuando Apex Legends irrumpió con fuerza en el mundo de los videojuegos. El battle royale de Respawn Entertainment se hizo un espacio entre los juegos de su tipo, alcanzando en su primer mes una cifra de 50 millones de usuarios. A dos años de su lanzamiento, el videojuego aterriza a Nintendo Switch el próximo 9 de marzo.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fecha de lanzamiento: 11 de marzo

Género: Acción / aventura

Precio: US$ 39,99 en la eShop de Nintendo / US$ 59,99 en la PlayStore de Sony

Plataforma: Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PlayStation 5

La cuarta entrega de la mundialmente conocida saga Crash Bandicoot está por llegar a Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PlayStation 5 este 11 de marzo. El juego protagonizado por ‘Crash’ se estrenó en setiembre pasado para PS4 y Xbox One y ahora extiende la cantidad de consolas en el que está disponible. Se confirmó que la obra del estudio Toys for Bob estará disponible en PC en 2021 en una fecha aún por confirmar.

Esta nueva versión trae mejoras gráficas en el caso de PS5 y Xbox Series X/S, como la resolución 4K y a 60 fotogramas por segundo.

It Takes Two

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Género: Plataforma / Cooperativo

Precio: S/. 139,00 en Steam y US$ 39,99 en la PlayStation Store

Plataforma: PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC

La nueva propuesta del desarrollador Josef Fares estrena el 26 de marzo próximo. Este título, así como A Way Out, es un videojuego cooperativo en el que dos personas deberán ponerse de acuerdo y jugar de manera simultánea.

Sobre la historia de It Takes Two, encarnaremos a Cody o May, una pareja que es testigo del desgaste matrimonial. Además, de un momento a otro, ambos son transformados en muñecos y nuestra misión será la de trabajar en conjunto para volver a la normalidad.

Monster Hunter Rise

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Género: Rol de acción

Precio: US$ 59,99 en la eShop de Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

La franquicia Monster Hunter aterriza de manera exclusiva a Nintendo Switch este 26 de marzo con el juego Monster Hunter Rise, un título que se basa en la caza de grandes bestias y cuenta con elementos propios del rol (RPG, por sus siglas en inglés) como la creación de armas o armaduras. Este juego es responsabilidad de Capcom y se trata de una secuela de Monster Hunter World.

Sumado a esto, Monster Hunter Rise es un videojuego que ha basado su desarrollo al 100% para el sistema de Nintendo Switch. Esta obra se posiciona como uno de los títulos para la consola híbrida más importantes de 2021.

BONUS: Ratchet and Clank gratis para PS4 y PS5

El videojuego exclusivo de PlayStation que se lanzó en 2016 estará gratuito en marzo gracias a la campaña Play at Home, iniciativa de Sony que busca incentivar al público a jugar videojuegos y quedarse en casa.

La promoción de Ratchet and Clank estará habilitada para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, y no requerirá que tengas PS Plus para canjear el juego. A su vez, te quedarás con el juego para siempre, así como pasó con The Uncharted Collection en 2020.

