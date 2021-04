Abril estuvo marcado por los estrenos de Returnal y New Pokémon Snap, exclusivos de PS5 y Nintendo Switch, respectivamente. Mayo no se queda atrás y durante este mes seremos testigos de diferentes lanzamientos de peso como Resident Evil Village o Days Gone en PC.

A continuación, te presentamos los cinco lanzamientos más destacados del mes de mayo:

Resident Evil Village

Resident Evil Village es la octava entregada numerada y se trata de una secuela directa del Resident Evil 7: Biohazard, título que vio la luz en 2017 y que llevó de vuelta a la franquicia al género de horror de supervivencia. Por los tráilers publicados, se espera que Village mantenga esa fórmula de terror combinada con una cámara en primera persona. Asimismo, nos pondremos en los pies de Ethan Winters nuevamente.

El videojuego de Capcom se estrenará a nivel mundial el próximo 7 de mayo de 2021, tanto en su versión física como digital. El juego estará disponible para las siguientes consolas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC (a través de Steam).

Mass Effect: Legendary Edition

Durante la generación de consolas PS3 y Xbox One, una de las sagas más prolíferas y exitosas fue Mass Effect. Ahora, BioWare y Electronic Arts, sus máximos responsables, lanzarán este 14 de mayo Mass Effect: Legendary Edition, una trilogía remasterizada que revivirá las aventuras del recordado Comandante Shepard y que estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam y Origin) y consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series S/X (vía retrocompatibilidad).

Asimismo, este videojuego contará con Mass Effect 1, 2 y 3, así como todo el contenido descargable posterior (más de 40 DLC). En BioWare han indicado que se optimizará el juego para la resolución 4K.

Subnautica: Below Zero

En 2019, Subnautica dio la sorpresa en la comunidad gamer por su mundo abierto, jugabilidad y elementos de supervivencia. Dos años después, el próximo 14 de mayo llega Subnautica Below Zero, su secuela que resalta por cambiar la ambientación a un planeta alienígena congelado y mantener las características del primer título.

Subnautica: Below Zero se podrá encontrar en las siguientes plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam y Epic Games).

Days Gone

Days Gone es el segundo videojuego de PlayStation Studios en llegar a computadoras y verá la luz este 18 de mayo. Como se recuerda, la obra de Bend Studio se lanzó en PS4 de manera exclusiva en 2019 y en mayo aterrizará en PC (Steam y Epic Games Store).

Además, Days Gone es un título de mundo abierto ambientado en Oregon, Estados Unidos, y cuenta con la particularidad de estar repleto de zombies, motocicletas, edificios abandonados y grandes dosis de acción. El juego es protagonizado por Deacon St. John, quien tiene la misión de encontrar a su esposa.

En cuanto a mejoras, Days Gone llegará con gráficos mejorados, compatibilidad con monitores ultrapanorámicos de 21:9, controles de teclado y mouse, y todo el contenido posterior al lanzamiento de PlayStation 4.

Miitopia

El 21 de mayo Miitopia hace su debut de forma exclusiva en la Nintendo Switch. Se trata de un juego para toda la familia en el que jugaremos con los populares Mii.

Asimismo, tendremos que crear nuestra propia pandilla de personajes Mii y enfrentarnos al Archimago, personaje que ha robado las caras de los habitantes de la tierra de Miitopia (incluso de la del rey). Nuestro objetivo a lo largo del videojuego es recuperar los rostros y devolver la estabilidad al reino.

El juego solo estará disponible en la consola Nintendo Switch.

