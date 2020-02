El inicio de año en cuanto a videojuegos ha sido tranquilo, con un catálogo que aguarda marzo y los próximos meses para recibir a los títulos que marquen el fin a la actual generación de consolas. Sin embargo, febrero trae consigo diferentes juegos interesantes, los cuales podrás conocer aquí.

En esta incluiremos a los cuatro títulos más esperados del mes, así como sus tráilers, algunos datos.

►The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Fecha de lanzamiento: 04 de febrero

Género: Combate por turnos

Precio: S/. 37,00 en Steam y US$ 20 en eShop de Nintendo

Plataformas: PS4, PC, Mac, Xbox One y Switch

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, el nuevo videojuego basado en la popular serie animada de Netflix El cristal encantado: La era de la resistencia, está a puertas de llegar a todas las plataformas de videojuegos (PS4, XB1, Switch, PC y Mac) de la mano del estudio BonusXP y el distribuidor En Masse Entertainment.

El título pertenece al género de estrategia táctica y nos pondrá en los pies de la resistencia gelfling, organización que se enfrenta a los tiranos de Skeksis por la luz de la tierra de Thra. A su vez, este videojuego está destinado para personas mayores de 10 años.

"En Cristal Oscuro: La era de la resistencia - Tactics tendrás que dirigir a una resistencia gelfling recién surgida contra sus amos y opresores, los skeksis, en los más de 50 combates que componen este RPG táctico por turnos. Durante tu periplo tendrás que reclutar aliados, asignarles oficios, modificar sus habilidades y elegir su equipamiento a conciencia para alzarte con la victoria”, se lee en la descripción del juego en Steam.

►Darksiders Genesis | PS4, Switch y Xbox One

Fecha de lanzamiento: 14 de febrero

Género: Acción/ventura - Hack and slash

Precio: US$ 40,00

Plataformas: PS4, Xbox One y Switch

La precuela del clásico Darksiders que estrenó en 2009. Este Darksiders Genesis es un juego de acción y aventura (o también hack and slash) y estará disponible para PS4, XB1 y Switch a partir del 14 de febrero del 2020. Recordemos que su versión para PC y Stadia se lanzó el 5 de diciembre

Además, nos pondremos en los pies de Lucha o Guerra, dos de los cuatro Jinete del Apocalipsis.

►Dreams

Fecha de lanzamiento: 14 de febrero

Género: Un jugador / Sandbox

Precio: US$ 40,00

Plataformas: PS4

No es un videojuego exactamente, sino una herramienta para crear nuestros propios juegos. Dreams finaliza su periodo de acceso anticipado este 14 de febrero a nivel mundial, por lo que millones de usuarios podrán aprovechar este título para exprimir toda la creatividad, ya que no requiere grandes conocimientos en programación y dependerá de nosotros el resultado final.

Este ambiciosa entrega es parte del equipo de Media Molecule, recordados por haber creado Little Big Planet, y saldrá como exclusivo de PlayStation 4.

►One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Fecha de lanzamiento: 28 de febrero

Género: Peleas

Precio: S/. 200,00 en Steam

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

One Punch Man: A Hero Nobody Knows es un juego que se basa en el popular anime japonés One Punch Man, el cual causó furor cuando se estrenó en tierras niponas y alrededor del mundo. Este título de pelea aterriza a fin de mes (28 de enero) para PlayStation 4, Xbox One y PC, y nos brindará la opción de probar a los superhéroes más fuertes de la tierra, así como poder crear desde 0 al nuestro.

Estos son algunos de los personajes confirmados para A Hero Nobody Knows: Genos, Saitama, Melzargard, Stinger, Mosquito Girl, Mumen Rider, entre otros.

