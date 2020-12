Los deportes electrónicos, más conocidos como eSports, se suman al cartel de competencias que se verán en la próxima edición de los Juegos Asiáticos 2022. Durante la última asamblea general del Consejo Olímpico de Asia (OCA, por sus siglas en inglés), se confirmó dicha información y por el momento se sabe que serán seis eventos en disputa.

“Espero que los deportes electrónicos aporten un valor añadido a los Juegos Asiáticos, y estoy seguro de que será el caso en el futuro, durante los Juegos Asiáticos de 2022 y más allá”, indicó en comunicado de prensa el director de los Juegos Asiáticos del OCA, Haider Farman.

Para quien no lo sepa, los eSports se basan en las competencias profesionales de videojuegos, como si se tratase de un deporte tradicional. Entre algunos ejemplos encontramos el League of Legends World Championship o The International de Dota 2, ambas citas entregan millones de dólares en premios a sus participantes.

Por otro lado, no es la primera vez que los eSports tienen participación en los Juegos de Asia, puesto que en la edición de 2018 se realizó una serie de pruebas con seis videojuegos (League of Legends, PES 2018, Arena Of Valor, StarCraft II, Hearthstone y Clash Royale). A su vez, los deportes electrónicos también fueron tomados en cuenta en los Juegos del Sudeste Asiático en 2019.

Los fanáticos llenan estadios enteros para ver las competiciones de eSports. (Foto: Dave Reginek/Getty Images/AFP)

Los esfuerzos para incluir los deportes electrónicos en los Juegos Olímpicos han fracasado por el momento, pero la pandemia por COVID-19 parece haber provocado un cambio de actitud este año, con los organizadores explorando nuevas ideas.

El pasado abril, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, pidió a su organización investigar “urgentemente” versiones electrónicas de los deportes y que se acercara a los editores de juegos.

Asimismo, los Juegos Asiáticos 2022 tendrán lugar en la ciudad de Hangzhou, China, y se llevarán a cabo entre el 10 y 25 de setiembre de 2022. Habrá 42 deportes en competencia, en las que destacan los eSports, breakdance, fútbol, básquet, baseball, entre otros.

