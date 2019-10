El crecimiento de los eSports es innegable y día a día la industria se consolida como una de las más populares y rentables a nivel mundial. Gracias a eventos que reúnen a millones de personas en línea como The International de Dota 2 o el World Championship de League of Legends, el alcance parece no tener límites.

Ahora, el excampeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Demetrius “Mighty Mouse” Johnson aseguró en una entrevista con MMAFighting.com que los eSports ya sobrepasaron en acogida a las artes marciales.

- Los eSports en Perú se fortalecen: inició la cuenta regresiva para la liga profesional de League of Legends

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

El luchador de 33 años nacido en Kentucky, Estados Unidos, dijo: “los eSports son mucho más populares que las artes marciales mixtas. Todo depende del tipo de público. Si echas un vistazo al número de espectadores de las finales de Dota 2, o a las finales de League of Legends, o a Twitch -aunque Twitch es más de datos acumulativos-, o eSports como Call of Duty, Rainbow Six Siege... y la lista continúa”.

El peleador también conocido como “Mighty Mouse” por su estatura de 1.60 cree que el motivo por el cual los eSports son más populares que las artes marciales mixtas es que cualquiera puede intentar ser un jugador de videojuegos.

Demetrius Johnson es fanático de Street Fighter. (Foto: Mighty Gaming)

“La diferencia por la que es más popular es que todos pueden hacerlo. Cualquiera puede jugar videojuegos. No todos pueden pelear, no todos pueden elegir pelear, no todos tienen la confianza para pelear, no todos tienen la confianza para ir al gimnasio y ponerse saludables. Pero cada persona en el mundo puede entender cómo presionar un botón”, concretó Johnson, quien se declaró fanático de títulos como Street Fighter o World of Warcraft.

Ready for classic @Warcraft probably stream after tonight training 🤪 pic.twitter.com/KStRrRoZ6B — Demetrious Johnson (@MightyMouse) August 26, 2019

Asimismo, luego de su última pelea en la UFC -en la que perdió el título mundial categoría mosca frente Henry Cejudo el pasado 8 de agosto de 2018- “Mighty Mouse” es un embajador de las artes marciales e eSports de la organización ONE Championship. De esta forma, el profesional difunde su experiencia como luchador y jugador de videojuegos en eventos.

DATO:

La próxima pelea de “Mighty Mouse” es el 12 de octubre contra Danny Kingad durante el Grand Prix en el ONE Championship: Century en Tokio.