A lo largo de su historia, los videojuegos han sido mayormente asociados al público masculino, debido a la popularidad que ganó este tipo de entretenimiento digital entre los jóvenes durante las décadas de los 80 y 90. Si bien todos los esfuerzos de mercadotecnia de las principales empresas del rubro estaba encaminado a atraer a los hombres, es un hecho que varios títulos aclamados fueron protagonizados o tuvieron una importante presencia de personajes femeninos.

Pese a la creencia popular de personas no muy al tanto del medio, no todos los grandes videojuegos estuvieron plagados de hombres fuertes o carismáticos, sino también por mujeres con las mismas características. Pese a que Aloy de Horizon Forbidden West se ha convertido en el primer personaje de videojuegos en aparecer en la portada de Vanity Fair, una plétora de féminas que aparecieron antes que ella ya se encargaban de protagonizar sus propias aventuras años atrás.

A continuación, te mostramos cuáles son los personajes femeninos más reconocidos de la industria de los videojuegos.

Ms. Pac-Man - Pac-Man

Podrá parecer una broma, pero Ms Pac-Man, la pareja del glotón protagonista del éxito de Arcade aparecido en 1980, fue de las primeras protagonistas de un videojuego en toda la historia de la industria. El mayor reto que impuso la máquina recreativa del personaje en 1981 a comparación de la original terminó por encantar a todos los jugadores que buscaban algo mucho más desafiante.

Samus Aran - Metroid

La asfixiante aventura espacial desarrollada en 1986 por Nintendo ocultaba un final secreto que causó revuelo en la época en la que fue lanzada: si lograbas completar rápidamente el juego, Samus retiraba el casco de su traje de poder, revelando que era mujer. Desde ese entonces, la cazarrecompensas Samus Aran se convirtió en el principal estandarte del género femenino en la industria ya que siempre demostró ser igual de capaz que cualquier héroe de acción de los ochenta. Hasta la fecha, la saga Metroid sigue siendo aclamada y sin una protagonista como Samus, es probable que esto no se hubiese dado de la misma forma.

Lara Croft - Tomb Raider

La arqueóloga y aventurera que protagoniza la franquicia Tomb Raider lleva décadas demostrando porque es uno de los personajes más queridos de todo el medio. Su destreza, intelecto y espíritu la han llevado a ser el eje central tanto de la saga clásica como de la moderna, con ligeros cambios en su historia y personalidad, pero siempre con la misma fuerza y carisma que la caracteriza.

Chun Li - Street Fighter

No solo fue la primera y única artista marcial que tuvo el legendario videojuego Street Fighter II en su lanzamiento original -antes de que Cammy se incorporara a las filas del videojuego en revisiones posteriores- sino que además se consagró como uno de los favoritos de todos, grandes y chicos, hombres o mujeres sin distinción. Con sus rápidas y feroces patadas y su particular grito de victoria, Chun-Li es igual de fuerte que cualquier otro peleador de la franquicia y del género de la lucha en sí.

Jill Valentine - Resident Evil

La coprotagonista del primer título de la franquicia tuvo que soportar los horrores del apocalipsis zombie provocado por el virus Tyrant y su recorrido por la icónica Mansión Spencer sigue siendo recordada a día de hoy como una de las experiencias más terroríficas y gratificantes del medio.

Bayonetta - Bayonetta

Polémica e irreverente, Bayonetta ha provocado todo tipo de reacciones entre las entusiastas de los videojuegos desde el lanzamiento de su primera entrega allá por 2009, pero lo que no se puede negar es su impacto en la cultura del videojuego y que su carisma innato la llevó a protagonizar uno de los videojuegos de acción más influyentes de las últimas décadas.

Ellie - The Last of Us

La coprotagonista de The Last of Us y protagonista de la segunda entrega es otro símbolo de la presencia femenina en los videojuegos. Lejos de los estereotipos, Ellie siempre se ha mostrado como un personaje sumamente complejo por todo lo que ha vivido desde que el cordyceps comenzó a plagar y a enloquecer a las personas del mundo. Sin duda, un personaje que destaca por lo interesante que resulta, además de su capacidad como personaje principal.

Joanna Dark - Perfect Dark

Quizás no es tan conocida como el resto de los íconos presentes en la lista, pero Joanna Dark es recordada hasta la fecha por todos los que tuvieron la fortuna de jugar Perfect Dark, una de las obras maestras de Rare durante el tiempo de vida de Nintendo 64. Una espía implacable que siempre logra su objetivo, esa es la protagonista de este videojuego lanzado en el año 2000.

