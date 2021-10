Cada mes trae consigo nuevos estrenos en cuanto a videojuegos. Luego de octubre, un mes marcado por los lanzamientos de FIFA 22, Metroid Dread, Age of Empires IV o Far Cry 6, llega noviembre, que no se queda atrás y ofrece novedades para los gamers de consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Entre algunos de los títulos más esperados de noviembre encontramos a Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 o Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition en consolas PlayStation, Xbox y PC; así como a Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente en Nintendo Switch.

Just Dance 2022

4 de noviembre

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Stadia

La nueva edición de la popular franquicia Just Dance debuta este 4 de noviembre para consolas PlayStation, Xbox y Google Stadia. El videojuego de Ubisoft contará con nuevas canciones como Save Your Tears de Ariana Grande y The Weekend, Happier Than Ever de Billie Eilish, Build a B*** de Bella Poarch, etc.

Call of Duty: Vanguard

5 de noviembre

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

Call of Duty Vanguard es el nuevo videojuego de la popular franquicia Call of Duty y planea su lanzamiento global para el próximo 5 de noviembre. Este título, desarrollado por Sledgehammer Games, se ambientará en la Segunda Guerra Mundial y estará disponible para las consolas PlayStation, Xbox y PC.

Forza Horizon 5

9 de noviembre

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

Forza Horizon 5 es uno de los videojuegos de carreras más esperados de 2021. El título ha sido desarrollado por el estudio Playground Games y su fecha de lanzamiento está fijada para el próximo 9 de noviembre para las plataformas Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Se sabe que el juego estará ambientado en México y contará con más de 400 vehículos.

MIRA: Blizzard cancela su conferencia BlizzConline de 2022

PUBG: New State

11 de noviembre

App Store de iOS y Play Store de Android

Krafton y PUBG Studio han compartido la fecha de lanzamiento de PlayerUnknown’s Battlegrounds: New State, que estará disponible el 11 de noviembre a nivel global en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google de manera gratuita.

El título ha sido diseñado para las nuevas generaciones de celulares, para ofrecer “gráficos de nueva generación”, con la última tecnología en renderizado de iluminación global, que hará que en la experiencia en el campo de batalla sea “realista e intensa” pero también “estable y fluida”.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

11 de noviembre

PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch

Cuando hablamos de videojuegos de renombre, no puede faltar el popular Grand Theft Auto o simplemente GTA. En ese sentido, Rockstar Games, su desarrolladora, confirmó lo que hasta hace unos días solo era una filtración: habrá un reedición y llevará por nombre ‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’.

A través de un artículo publicado en la web de Rockstar, se confirma que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition llegará a consolas PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch a finales de 2021, mientras que también aterrizará a dispositivos iOS y Android en 2022.

Shin Megami Tensei V

12 de noviembre

Nintendo Switch

Este mes de noviembre sale a la venta la nueva entrega numerada de la popular franquicia Shin Megami Tensei. Este juego -creado por el estudio japonés Atlus, responsable también de la saga Persona- estrena el 12 de noviembre como exclusivo de la Nintendo Switch.

Battlefield 2042

19 de noviembre

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

Luego de un descanso de cuatro años, la compañía Electronic Arts (EA) lanzará Battlefield 2042, un nuevo título de la franquicia. Este juego destaca por estar ambientado en el año 2042 y por ser el debut de la saga en las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Asimismo, Battlefield 2042 estrena el19 de noviembre de 2021 en consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Inicialmente, el juego iba a llegar a las plataformas el 22 de octubre, pero el equipo de Battlefield ha informado a través de un comunicado su retraso, siendo la nueva fecha el 19 de noviembre.

Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente

19 de noviembre

Nintendo Switch

Nintendo prepara los lanzamientos para la Nintendo Switch de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, los remake de los videojuegos Pokémon Diamante y Perla, que salieron para Nintendo DS en 2006. Su fecha de debut es el 19 de noviembre como exclusivo de la Switch.

Ambos títulos se han revitalizado, 15 años después del lanzamiento de los juegos originales. Diamante Brillante y Perla Reluciente se ambientan en la región de Sinnoh, con personajes como el profesor Rowan, el líder de gimnasio tipo roca Roark, y Cynthia.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...









-