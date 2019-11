Un nuevo mes significa un catálogo de videojuegos renovado y más si se trata de noviembre, periodo que reúne a los principales lanzamientos del año, tales son los casos de Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, Pokémon Espada y Escudo o Need for Speed: Heat.

En ese sentido, hemos preparado una lista en la que podrás encontrar los juegos más destacados que se estrenan en noviembre y que estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. También encontrarás información sobre su precio y otros datos.

- Death Stranding | Lo que debes saber para entender este videojuego

- CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

A continuación, los cinco videojuegos más esperados de noviembre.

►Red Dead Redemption 2 - 5 de noviembre | PC

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre

Género: Acción / aventura - Mundo abierto

Precio: US$ 59,99 en su edición estándar y US$ 79,99 en la versión definitiva

Plataformas: PC. En PS4 y Xbox One se estrenó a finales de 2018.

Uno de los mejores videojuegos de 2018 aterrizará a PC en los próximos días. Se trata de Red Dead Redemption 2, el videojuego de vaqueros de mundo abierto de Rockstar, creadores de la saga Grand Theft Auto.

El título llega un año después de haberse lanzado en las consolas de PS4 y Xbox One, aunque con mejoras gráficas y de contenido, teniendo la opción de disfrutar el RDR2 en 4K.

Su pre-compra a través de la Rockstar Launcher nos bonificará con un juego gratis de la compañía.

►Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 5 de noviembre | Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre

Género: Deportes

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas

Plataformas: Switch

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, el videojuego oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se estrenará este 8 de noviembre como exclusivo de la Nintendo Switch. Este juego contará con personajes de diferentes franquicias como Mario Bros o Sonic The Hegdehog.

En este nuevo título tendremos la opción de jugar las disciplinas que se verán en los JJOO 2020.

A su vez, Mario & Sonic at the Olympic Games es una franquicia que se inició en 2008, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en Pekín. Desde entonces, han habido 5 entregas.

►Death Stranding - 8 de noviembre | PS4

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre

Género: Acción - Mundo abierto

Precio: S/. 239,90 .

Plataformas: PS4 y PC (mediados de 2020)

Death Stranding, el próximo juego de Hideo Kojima, reconocido creador de la saga Metal Gear, está a una semana de estrenar de manera oficial (8 de noviembre) en PS4, mientras que su versión para PC lo hará a mediados de 2020.

Como se sabe, la historia girará en torno de Sam Porter Brigdes, un mensajero que tiene la misión de unir a un Estados Unidos que fue devastado por una serie de eventos desconocidos

- Death Stranding | Fecha de lanzamiento, precio y tráilers

- Death Stranding | Lo que debes saber para entender este videojuego

►Need for Speed: Heat - 8 de noviembre | PS4, XB1 y PC

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre

Género: Carreras

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas o US$68,99 (PS Store)

Plataformas: Xbox One, PS4 y PC

El próximo Need for Speed llega el 8 de noviembre de la mano del estudio Ghost Games y Electronic Arts (EA) bajo el nombre de Need for Speed: Heat. El nuevo videojuego de la franquicia estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

El nuevo Need for Speed: Heat mantendrá las persecuciones policiales y, además, disfrutaremos de una historia que se ambientará en Palm City, una ciudad inspirada en Miami.

Sobre esta, se confirmó que durante el día, los corredores participarán en carreras legales dentro de un circuito para ganar dinero y coche. Esta competición autorizada tendrá el nombre de Speedhunters Showdown. Asimismo, al caer la noche, los pilotos dejarán las pistas por las calles de Palm City. Allí, todos los jugadores tendrán que superar diferentes carreras ilegales en las que recibirán la visita de los policías corruptos, los cuales buscarán quedarse con las ganancias.

►Pokémon Espada y Escudo - 15 de noviembre | Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre

Género: Rol / Mundo abierto

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas cada uno

Plataformas: Nintendo Switch

Pokémon Espada y Escudo, los dos nuevos títulos de la popular franquicia, se estrenan este 15 de noviembre y nos presentarán a la nueva región Galar y a la octava generación de pokémones. Cabe destacar que ambos juegos serán exclusivos de Nintendo Switch.

A su vez, Game Freak -la empresa responsable- adelantó que no todos los pokémones de pasadas generaciones aparecerán en Pokémon Espada y Escudo.

No obstante, los japoneses aseguraron que tendremos en total más de 1.000 criaturas, si es que se toma en cuenta todas las transformaciones.

►Star Wars Jedi: Fallen Order - 15 de noviembre | PS4, Xbox One y PC

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre

Género: Acción y aventura

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

Star Wars: Jedi Fallen Order, la nueva obra de Respawn Entertainment, responsables de Apex Legends, y Electronic Arts (EA), está a punto de estrenarse. Asimismo, el próximo juego de la franquicia de las guerras de las galaxias se encuentra entre los títulos más esperados del año.

Luego de los Star Wars: Battlefront 1 y 2, los fanáticos de Star Wars quedaron decepcionados por la cantidad excesiva de microtransacciones (las cuales no estarán en Jedi Fallen Order) y otros elementos que afectaron la jugabilidad de los dos juegos mencionados.

Ahora, gracias a diferentes tráilers y gameplays vistos en los últimos meses, el futuro -y quizás el éxito- de Star Wars: Jedi Fallen podría ser más que positivo.

►Menciones destacadas

Age of Empires II: Definitive Edition : 14 de noviembre para PC.

Shenmue III : 19 de noviembre para PS4 y PC.

Sniper: Ghost Warrior Contracts: 22 de noviembre para PS4, XB1 y PC.

Y tú, ¿cuál videojuego esperas más?

Síguenos en Twitter: