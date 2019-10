Un nuevo mes significa un catálogo de videojuegos renovado. Tras los lanzamientos de eFootball PES 2020, The Legend of Zelda: Link’s Awakening o FIFA 20, octubre promete horas de diversión con títulos muy esperados por la comunidad, tales son los casos de Call of Duty: Modern Warfare o Luigi’s Mansion 3.

En ese sentido, hemos preparado una lista en la que podrás encontrar los juegos que se estrenan en octubre y que estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. También encontrarás información sobre su precio y otros datos.

A continuación, los cinco videojuegos más esperados de octubre.

►Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Fecha de lanzamiento: 4 de octubre

Género: Acción / disparos tácticos

Precio: S/.239,90

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

La nueva obra de Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint, se estrena este viernes 4 de octubre y entre otras cosas destaca un mundo abierto, clima cambiante y nuevas mecánicas de juego. Sobre este último punto, se confirmó que los jugadores tendrán que alimentarse, descansar o dormir para estar en óptimo estado para las misiones. A su vez, también se podrá crear armas.

►John Wick Hex

Fecha de lanzamiento: 8 de octubre

Género: Acción / estrategias

Precio: US$10,99 en preorden en Epic Games Store

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

La franquicia de acción y disparos tendrá un videojuego: John Wick Hex. Este título de acción estratégica seremos John Wick y tendremos la oportunidad de eliminar adversarios mediante intensos enfrentamientos. El juego se aleja de los gráficos ultra realistas para ser uno más cercano a los dibujos en 3D. Cabe destacar que la versión en PC es exclusiva de la Epic Games Store.

►MediEvil

Fecha de lanzamiento: 25 de octubre

Género: Acción / aventuras

Precio: S/. 179,90

Plataformas: PS4

En 1998, cuando PlayStation ya se había posicionado como una de las consolas domésticas más importantes del mercado, salió a la venta MediEvil. Un videojuego del género de acción y aventuras que se convirtió en un clásico de nuestra infancia. En 2017, para la felicidad de todos los fans, Sony confirmó que MediEvil iba a tener un remake.

Ahora, nos encontramos a solo días del lanzamiento mundial de MediEvil, el cual está programado para el 25 de octubre. De esta forma, reviviremos las aventuras de Sir Daniel Fortesque.

►The Outer Worlds

Fecha de lanzamiento: 25 de octubre

Género: Rol

Precio: US$60 en PlayStation Store

Plataformas: PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC

Una de las últimas sorpresas que se presentaron en el E3 2019. La nueva producción de Obsidian Entertainment, creadores el exitoso Fallout: The Vegas, se titula The Outer Worlds y es un juego de rol futurista ambientado en un extravagante mundo abierto. En el juego, tendremos que enfrentarnos a toda clase de criaturas alienígenas, mercenarios a sueldo u facciones (en las que podemos ser parte). Este título sale a la venta el 25 de octubre.

►Call of Duty: Modern Warfare

Fecha de lanzamiento: 25 de octubre

Género: Disparos / multijugador

Precio: S/.239,90

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

A pesar de no tener mucho éxito en sus últimos lanzamientos, la saga de juegos de disparos de estilo bélico de Activision retorna y lo planea hacer por todo lo alto con Call of Duty: Modern Warfare. El reboot de la serie Modern Warfare nos ambientará en los conflictos armados del presente llevándonos a enfrentar a diversos enemigos. El título sale a la venta el 25 de octubre.

►Luigi’s Mansion 3

Fecha de lanzamiento: 31 de octubre

Género: Acción / aventuras

Precio: S/.239,90

Plataformas: PS4, Xbox One y PC

La franquicia protagonizada por Luigi retorna después de un descanso de seis años con su tercera entrega: Luigi’s Mansion 3. En este videojuego, controlaremos al compañero de Mario en su recorrido a través de una mansión misteriosa llena de aventuras y puzzles. Su llegada está planeada para el 31 de octubre, coincidiendo así con Halloween.

►Menciones destacadas

Ghostbusters: The Video Game Remastered: 4 de octubre para PS4, Xbox One, Switch y PC.

Destiny 2: Shadowkeep: 3 de octubre para PS4, Xbox One, PC.

Doraemon: Story of Seasons: 11 de octubre para Switch y PC.

Grid: 11 de octubre para PS4, Xbox One y PC.

Y tú, ¿cuál videojuego esperas más?

