Setiembre estuvo marcado por los estrenos de Kena: Brigde of Spirits, eFootball 2022 y Deathloop. Pero, octubre no se queda atrás y durante el décimo mes del año seremos testigos de diferentes lanzamientos como los de Metroid Dread, FIFA 22, Back 4 Blood y Far Cry 6.

A continuación, te presentamos los seis lanzamientos más destacados del mes de octubre para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Swich y PC.

FIFA 22

1 de octubre

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

La nueva entrega de la popular saga FIFA está por llegar. FIFA 22, título desarrollado por Electronic Arts, planea su lanzamiento para el 1 de octubre en consolas y PC. A diferencia de otros años, esta edición no contará con la licencia de la selección de Perú, así como de otros países sudamericanos como Colombia o Chile.

Por otro lado, se confirmó que FIFA 22 aprovechará las tecnologías de la PlayStation 5 como el audio 3D, los gatillos adaptativos y retroalimentación háptica.

Far Cry 6

7 de octubre

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

La fraquicia Far Cry está de vuelta. A tres años del lanzamiento de Far Cry New Dawn, la franquicia de Ubisoft verá un nuevo juego: Far Cry 6. Esta obra tendrá en sus filas al actor Giancarlo Esposito, más conocidos por sus papeles en las exitosas series Breaking Bad, The Mandalorian o Better Call Saul. Se sabe que el juego se desarrollará en la isla llamada Yara.

El videojuego verá la luz el próximo de 7 de octubre para PlayStation, Xbox Series y PC.

Metroid Dread

8 de octubre

Nintendo Switch

Uno de los lanzamientos para Nintendo Switch de mayor peso del año. Se trata de Metroid Dread, título de la mítica franquicia Metroid que, a más de 19 años, estrena un nuevo juego en 2D. Este exclusivo de la consola Nintendo Switch debuta el 8 de octubre.

El videojuego ha sido desarrollado por el estudio español MercurySteam y nos presenta una historia personificada, una vez más, por la recordada Samus Aran, la mejor cazarrecompensas de la galaxia.

Back 4 Blood

12 de octubre

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

Back 4 Blood es un videojuego de disparos en primera persona y también es el sucesor espiritual del mítico Left 4 Dead 2, pues comparte al mismo creador, el estudio Turtle Rock Studios. Este juego posee una jugabilidad similar a Left 4 Dead y nos permitirá combatir con diferentes tipos de zombies. También se podrá jugar en modo multijugador en grupos de cuatro jugadores.

Se lanza el 12 de octubre para consolas PlayStation, Xbox y PC.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

26 de octubre

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

El videojuego de los Guardianes de la galaxia estrena el 26 de octubre y ha sido desarrollado por el estudio japonés de Square Enix y su división Eidos-Montreal. En el juego aparecen populares personajes como Peter Quill, Rocket o Groot, presentes también en las películas de Marvel, aunque en esta ocasión con otros actores distintos a los del cine.

Es una aventura para un solo jugador sin micropagos, y el gameplay mezcla elementos como decisiones y exploración, centrados en Star Lord (Peter Quill) como protagonista, pero se puede colaborar en combate con el resto de superhéroes.

Estrena en consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Age of Empires IV

28 de octubre

PC

A más de 10 años de la última entrega numerada, Microsoft prepara el estreno para octubre de Age of Empires IV, la nueva edición del videojuego de estrategia en tiempo real de la compañía norteamericana. El título en sí está siendo desarrollado por Relic Entertainments y llegará a PC (vía Microsoft Store y Steam) este 28 de octubre.

Entre algunas de las civilizaciones que llegarán a AOE IV tenemos a los ingleses, chinos, otomanos, mongoles, sultanato de Delhi, etc.

