La franquicia de Los Sims ha adelantado su siguiente iteración bajo el nombre de Project Rene, un título multiplataforma y multijugador que por el momento está en desarrollo, aunque para paliar la espera, Los Sims 4 incorporarán los bebés el próximo año.

Maxis y Electronic Arts han anunciado las novedades que llegarán a la franquicia de Los Sims en la primera retransmisión “Behind The Sims Summit”, que ha celebrado también las dos décadas de estos juegos de simulación social.

Como ya adelantó EA en septiembre, el juego básico de Los Sims 4 está disponible desde este martes para su descarga gratuita en PC, Mac y videoconsolas, pero desde Maxis han asegurado que seguirán actualizando los contenidos de este título de forma periódica. Y han adelantado la llegada de una nueva expansión en 2023 que incorporará los bebés.

Para reconocer el trabajo de los “modders”, la compañía ha anunciado una asociación con Overwolf para crear un lugar de descarga seguro de contenido para Los Sims 4 desarrollado por estos creadores, que estará disponible más adelante.

Los Sims FreePlay ha incorporado este martes novedades en el creador de sims que mejoran la apariencia en preadolescentes, adolescentes, adultos y ancianos.

Este juego para móviles celebrará en diciembre una nueva misión, “Christmas is in the Heir”, que permitirá conseguir una cabaña acogedora, y a principios de 2023 llegarán los superyates. The Sims Mobile, por su parte, incorporará los balcones como elemento de contrucción, en Navidad.

La compañía trabaja en la actualidad en la siguiente generación del juego, Project Rene, que además de ser multiplataforma, permitirá jugar solo o colaborar con otros jugadores.

Aunque se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, han compartido a modo de adelanto la herramienta de construcción, que permitirá personalizar los objetos no solo cambiando el patrón o el color, sino también la forma, la textura y añadiendo otros elementos.