El 2020 ya está aquí y junto a él arranca enero, periodo que inicia el último año de la actual generación de consolas con la llegada de la PlayStation 5 y Xbox Series X. Así, en dicho mes, recibimos los estrenos de Warcraft III: Reforged o Dragon Ball Z: Kakarot.

En ese sentido, a continuación toda la información de los juegos más esperados de enero.

►Dragon Ball: Kakarot - 17 de enero | PC, PS4 y XB1

La franquicia Dragon Ball regresa a los videojuegos junto a Bandai Namco con Dragon Ball Z: Kakarot, un título del género acción / rol que nos permitirá revivir las clásicas aventuras de Gokú y los demás guerreros Z; desde la saga de Raditz, hasta los enfrentamientos contra el peligroso Buu.

De la mano del estudio CyberConnect 2, creadores de la recordada saga Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z: Kakarot nos presentará un mundo abierto lleno de misiones principales, secundarias y minijuegos (podremos pescar con la cola de Gokú o sacar la licencia de conducir con dicho personaje).

►Journey to the Savage Planet - 28 de enero | PC, PS4 y XB1

Un videojuego de exploración espacial. En términos generales, en Journey to the Savage Planet deberemos navegar por la galaxia y decidir si un planeta es habitable o no. Esta obra es del equipo de Typhoon Studios y ha sido producido por 505 Games, encargados también de Control y de la versión de PC de Death Stranding.

A lo largo del juego, tendremos que enfrentarnos a diferentes enemigos alienígenas, propios de cada planeta, bajo la tutela de la unidad de exploración interestelar de Kindred Aerospace.

►Warcraft III: Reforged

La remasterización de la tercera entrega de la clásica saga se estrenará el 28 de enero en PC con el nombre de Warcraft III: Reforged gracias al trabajo de Blizzard. Con un lanzamiento programado para finales de diciembre pasado, la empresa norteamericana lo retrasó con el fin de terminar de manera óptima el desarrollo del videojuego mencionado.

Asimismo, este título de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés) contará con animaciones hechas desde 0, las cuales dotarán de mayor calidad gráfico al Warcraft III: Reforged. Por otra parte, Blizzard confirmó cambios en la jugabilidad con el objetivo de generar más fluidez en el juego.

