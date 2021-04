Conforme a los criterios de Saber más

Tradicionalmente se ha pensado que dedicarse a los videojuegos significa sentarse y competir contra otros jugadores que también lo hacen. En parte lo es. Sin embargo, hay toda una industria detrás que se ha consolidado con el pasar de los años y que va más allá de solo “jugar”.

La pandemia por COVID-19 -y las medidas de restricción que vienen afectando a países de todo el mundo- han obligado a que cientos de personas de todas las edades se queden en casa, encontrando en los videojuegos una fuente de entretenimiento -y trabajo en algunos casos- más que confiable.

Acorde a una infografía de GamesIndustry, en 2020, la industria de los videojuegos produjo US$174,9 mil millones, incluyendo las ganancias que provienen de diferentes plataformas como PC, consolas, celulares o navegadores; con lo que se alcanzó un crecimiento de 19,6% respecto a 2019. Solo para comparar con el cine, en 2019 -año pre pandemia- Forbes señaló que la industria cinematográfica generó US$101 mil millones, 55% menos que lo que alcanzaron los videojuegos en 2020.

Por otro lado, también aumentó el tiempo que las personas estuvieron consumiendo videojuegos a través de transmisiones en vivo. No todo es jugar. Según el portal Twitch Tracker, por día se consumen más de 70 millones de horas en reproducciones en la plataforma Twitch y en enero pasado se instauró el récord histórico de 6′577.002 usuarios en simultáneo.

Los videojuegos se han posicionado como una fuente de entretenimiento. (Foto: Getty)

¿Cómo está la industria de los videojuegos en el Perú?

En los últimos años, desde el propio Gobierno y el Ministerio de Cultura se vienen realizando actividades para visibilizar a esta industria. Además de los propios esfuerzos de los integrantes del rubro, como desarrolladores o programadores, que año a año presentan diferentes estrenos en cuanto a juegos.

Entre algunas de las obras peruanas más destacadas tenemos a Tunche, Imp of the Sun, Rhythm Doctor, Arrog, etc.

A propósito del tema, Renzo Guido, coordinador de la carrera de Diseño de videojuegos en el instituto Toulouse Lautrec, indicó: “en el Perú, la industria de los videojuegos está que crece poco a poco. Ahora tenemos alcance a nivel mundial por la tecnología. No solo eso, sino que también por primera vez, este año, el Gobierno y el Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, por fin han logrado separar al ámbito de videojuegos con su propio concurso. Sí, empezamos con un fondo de inversión bajo, pero es nuestro. Esto va hacer que el boom sea más grande”.

El streaming de videojuegos se ha popularizado en los últimos años. (Foto: Pixabay)

“Podemos dar fe que la industria de los videojuegos en unos años va a crecer más de lo que ha podido crecer hace cinco, quince o veinte años atrás”, aseguró Guido, quien también resaltó de manera optimista que “el panorama es bastante bueno”, en cuando a crecimiento y fortalecimiento del sector se refiere.

“No me preocuparía por el futuro, me preocuparía por decirle a los chicos que no pueden ser mediocres y deben seguir impulsando algo que está creciendo mucho más rápido y más organizado”, dijo a este Diario.

Los videojuegos: un abanico de posibilidades

Pero, ¿qué hay más allá del streaming y los deportes electrónicos? A continuación, Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), lo responde:

“Con relación a eSports, dejando de lado el área deportiva, donde existe un coach y un analista para labores que van de la mano de los jugadores profesionales, existen muchas oportunidades para diferentes profesiones: uno puede desarrollarse en el departamento de marketing y publicidad. Aquí hay un equipo humano que participa en investigación y análisis de mercado, área comercial producción y edición de video, diseño gráfico, community mánager, etc.”, comentó el máximo representante de la APDEV.

En Twitch, por día se consumen más de 70 millones de horas en reproducciones. (Foto: Pixabay)

Pero esas no son las únicas opciones, ya que quedan otras áreas o secciones en la que se necesita de personas capacitadas y que no son exclusivas de los eSports o videojuegos. “También se puede ejercer en el departamento psicológico, legal o financiero. Y no olvidemos el lado de los nutricionistas y de los profesionales que puedan desarrollar rutinas de actividad física para el cíber atleta”, señaló Tapia.

Por otro lado, cada vez son más las personas que se interesan por el gaming y le dedican parte de su tiempo. Una de ellas es Martín Velásquez, actor y protagonista de series televisivas como ‘La otra orilla’ y ‘Ojitos hechiceros’, quien a la par de la vida actoral, lidera un podcast sobre videojuegos llamado Link Start y transmite gameplays en vivo a través de su cuenta en Facebook.

Martin Velásquez es un actor peruano que en 2020 protagonizó la teleserie 'La Otra Orilla'. (Imagen: Archivo personal)

Así como muchos entusiastas que prueban con streamings y proyectos audiovisuales, Velásquez también utiliza su tiempo libre, luego de terminar con sus obligaciones y tareas del día a día. “Hay momentos en la vida de cualquier actor que uno tiene muchísimo trabajo y no puede hacer otra cosa, y hay otros momentos en los cuales uno tiene bastante tiempo. Entonces, hay que saber sopesar ese tipo de actividades. Manejarlo para tener una regularidad en la creación de contenido, ya sea en un podcast o a través de partidas en vivo y el trabajo actoral”, confesó a El Comercio.

La industria del gaming está en pleno auge y aunque la pandemia haya frenado el desarrollo de videojuegos o la realización de eventos de toda clase, el rubro no se ha detenido. Cada vez hay más torneos, personas interesadas, espectadores, profesionales y dinero de por medio. La firma Newzoo estimó que para 2023 se producirán US$217,9 mil millones, lo que se traduce en una tasa de crecimiento por año de +9,4% entre 2018 y 2013. Los especialistas y tendencias lo confirman: los videojuegos tienen un futuro prometedor.

VIDEO RECOMENDADO

Esports: Conoce a los finalistas de la Claro Gaming Stars League

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...