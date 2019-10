Rockstar y la franquicia de Call of Duty son los triunfadores. Desde el inicio de la octava generación de consolas, es decir, a finales de 2013 con los lanzamientos de la PlayStation 4 y Xbox One, se han vendido millones de copias a nivel mundial de diferentes videojuegos.

En ese sentido, gracias al aporte en Twitter del analista del NDP Group, Matt Piscatella, contamos con una lista de los diez videojuegos más vendidos en la historia de ambas consolas en en EE.UU. hasta agosto de 2019.

- PlayStation 5 | Toda la información de la nueva consola de Sony

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

Asimismo, la lista incluye las copias físicas en su totalidad, como también ventas a través de tiendas online como PlayStation Store o Microsoft Store. Como mencionamos, los grandes ganadores son la empresa Rockstar, recordados por la saga GTA o Red Dead Redemption, y la franquicia de disparos Call of Duty, de Activision.

A continuación, te presentamos la información de los videojuegos más vendidos en la historia de la octava generación de consolas hasta el mes de agosto de 2019:

►Los videojuegos más vendidos en la historia de PlayStation 4

En la consola de Sony, el primer lugar lo ocupa el popular Grand Thef Auto V, de Rockstar. Luego, de la misma empresa, está Red Dead Redemption 2, el laureado título ambientado en el medio oeste. Después, en los siguientes tres puestos se encuentran juegos de la franquicia de Call of Duty.

Cabe destacar que en la lista se encuentran 2 videojuegos exclusivos de PlayStation 4 que seguro recordarás.

Aquí el ranking completo:

# Videojuego Compañía 1 Grand Theft Auto V Rockstar / Take 2 Interactive 2 Red Dead Redemption 2 Rockstar / Take 2 Interactive 3 Call of Duty: WWII Activision 4 Call of Duty: Black Ops 4 Activision 5 Call of Duty: Black Ops 3 Activision 6 Marvel’s Spider-Man Sony 7 Call of Duty: Infinite Warfare Activision 8 God of War Sony 9 NBA 2K18 Take 2 Interactive 10 Battlefield 1 Electronic Arts





►Los videojuegos más vendidos en la historia de Xbox One

En la plataforma de entretenimiento de Microsoft, la Xbox One, la situación varía un poco, debido a que la consola americana no cuenta con los exclusivos de Sony como God of War o Spider-Man. Sin embargo, los primeros cinco puestos son los mismos que en la anterior lista. Solo hay una pequeña diferencia: Red Dead Redemption 2 está en quinto lugar y no en segundo.

Sin más, la lista desarrollada por NDP Group y difundida por Matt Piscatella:

# Videojuego Compañía 1 Grand Theft Auto V Rockstar / Take 2 Interactive 2 Call of Duty: WWII Activision 3 Call of Duty: Black Ops 4 Activision 4 Call of Duty: Black Ops 3 Activision 5 Red Dead Redemption 2 Rockstar / Take 2 Interactive 6 Call of Duty: Infinite Warfare Activision 7 Battlefield 1 Electronic Arts 8 Star Wars: Battlefront Electronic ArtS 9 Call of Duty: Advanced Warfare Activision 10 Destiny 2 Bungie

Y tú, ¿qué videojuego recuerdas más?

Síguenos en Twitter: