Desde el 26 de octubre están disponible en la Nintendo Switch títulos seleccionados de las consolas Nintendo 64 y Mega Drive. A través de un paquete de expansión, los usuarios de la suscripción Switch Online pueden disfrutar de una serie de juegos clásicos como Super Mario 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Asimismo, la selección de juegos clásicos ya está disponible y, de partida, se puede descargar diversos nombres como Super Mario 64, Sonic the Hedgehog 2 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La llegada de los juegos de Nintendo 64 y Mega Drive se da a través de un Paquete de expansión, que es un pago extra a lo ya abonado por la suscripción Nintendo Switch Online. Según la tienda oficial de Nintendo, 12 meses de la suscripción completa (Switch Online y el paquete de expansión) cuesta US$49,99.

Cabe resaltar que Nintendo irá agregando de manera paulatina más juegos de las plataformas Nintendo 64 y Mega Drive.

Los juegos de Nintendo 64 que llegan a la Nintendo Switch

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Juegos de Nintendo 64 que llegan a la Switch en los próximos meses

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Los juegos de la Mega Drive de Sega que llegan a la Nintendo Switch

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master Strider

