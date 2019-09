Es innegable la influencia de Mario Bros en el mundo de los videojuegos. Desde su aparición en la década de los 80, la franquicia se ha extendido más allá de los juegos, pasando por juguetes, mercadería o hasta series televisivas. En ese sentido, un fanático subió a Youtube un adelanto del título que está creando que se basa en la serie animada que disfrutamos miles de personas en la década de los 90.

Cabe destacar que los gráficos del videojuego tienen un gran parecido en lo visto en Cuphead, el juego que tiene un diseño similar a los dibujos animados de los 50. Asimismo, Jesús López, el autor, aseguró que este proyecto no saldrá a la venta en un futuro.

- Minecraft: Dungeons | Así se ve el nuevo videojuego de construcción de la franquicia | VIDEOS

- FIFA Mobile - GRATIS | El paso para descargar el videojuego en celulares iOS y Android

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

Aquí te dejamos el video para que lo disfrutes:

Para los que no lo recuerdan, “The New Super Mario Bros. Show” o “Super Mario Bros. El Super Show!” fue la primera serie animada de origen no japonés de Nintendo que se basó en la franquicia de Mario Bros. Esta tuvo una duración de aproximadamente dos años y en ella se presentaron diversos elementos no conocidos del “Reino Champiñón”.

Échale un vistazo al primer capítulo de la serie:

Es importante mencionar que Nintendo es una empresa muy celosa con sus franquicias y que en otras ocasiones ha decido comunicarse con los desarrolladores externos para que dejen sus proyectos, por un tema de derechos de autor.

Síguenos en Twitter: