Nintendo acaba de revelar su informe financiero para el trimestre de abril y junio. Entre los datos que se desprenden, encontramos las cifras actualizadas de los juegos más vendidos de la híbrida Nintendo Switch. ¿Cuáles son? Aquí te lo contamos.

En la cima de la lista tenemos a Mario Kart 8 Deluxe, videojuego de carreras que vio la luz en 2017 y que desde entonces ha sumado más de 37 millones de unidades vendidas. En este último trimestre, Nintendo ha vendido 1,69 millones de nuevos juegos de Mario Kart.

Mario Kart 8 Deluxe

Seguido de cerca se posiciona Animal Crossing: New Horizons, que ha tenido uno de los crecimientos más constantes de la lista, pues salió a la venta en marzo de 2020 y ya lleva la friolera suma de 33,89 millones de unidades comercializadas. En el segundo trimestre del presente año vendió 1,29 millones de unidades.

Animal Crossing: New Horizons. (Difusión)

Luego encontramos nombres como Super Smash Bros. Ultimate, con 24,77 millones de unidades vendidas; The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con 23,20 millones; y Pokémon Espada/Escudo, con 21,85 millones.

En cuanto a nuevos ingresos, Ring Fit Adventure es la única novedad para el segundo trimestre del presente año. El videojuego deportivo se ubica en el puesto 10, gracias a sus 11,26 millones de juegos vendidos. Sale de la lista el recordado New Super Mario Bros. U Deluxe.

Aquí te dejamos la lista completa:

Mario Kart 8 Deluxe: 37,08 millones de unidades Animal Crossing: New Horizons: 33,89 millones Super Smash Bros. Ultimate: 24,77 millones The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 23,20 millones Pokémon Espada/Escudo: 21,85 millones Super Mario Odyssey: 21,40 millones Super Mario Party: 15,72 millones Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Eevee!: 13,57 millones Splatoon 2: 12,45 millones Ring Fit Adventure: 11,26 millones

