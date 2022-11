Uno de los eventos más importantes de videojuegos, tecnología y entretenimiento está por comenzar. Se trata del MasGamers Festival 2022, que vuelve al Centro de Convenciones Jockey Plaza entre el 25 y 27 de noviembre.

Las últimas ediciones del festival se desarrollaron de manera virtual y semipresencial, pero este año será 100% presencial. Los organizadores señalan que habrá nuevas actividades y también las clásicas demos de videojuegos, realidad virtual, arcades retro, juegos de mesa y más.

Como no podía faltar, también estarán los torneos de videojuegos populares como Dota 2, Tekken 7, Street Fighter V, Pump it Up, eFootball y títulos para celulares como Mobile Legends.

MasGamers Festival es un evento de videojuegos, tecnología y entretenimiento. / MasGamers

Por otro lado, nuevamente el MasGamers Festival 2022 contará con el apoyo de Claro, que por cuarto año consecutivo se une para desarrollar el evento de videojuegos y tecnología.

“Nos sentimos muy contentos de formar parte una vez más de este evento, que este año se retoma de forma presencial. Este festival contará con grandes atractivos para los amantes de los videojuegos y la tecnología”, señaló José Miguel Espinosa, gerente de imagen de Claro Perú.

Jimmy Guevara, CEO de MasGamers, expresó su entusiasmo de regresar a los eventos presenciales y por fin reencontrarse con el público. “Después de dos ediciones digitales, ya es tiempo de volver a lo presencial, y celebrando 11 años de eventos realizados, siendo este nuestro décimo sexto festival”, dijo Guevara.

¿Cuánto costarán las entradas para el MasGamers Festival 2022?

A continuación, el precio de las entradas para el evento, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Jockey Plaza de Surco. Las entradas se pueden adquirir desde la MasGamerStore o en Teleticket.

Entrada (precio por persona) Claro Club (25% de descuento) Regular Viernes 25 S/. 20,80 S/. 27 Sábado 26 S/. 25,50 S/. 33 Domingo 27 S/. 25,50 S/. 33 Tres días Full pass S/. 68,00 S/. 88

Entrada (precio múltiple) Claro Club (25% de descuento) Regular Sábado 26 - cinco entradas S/. 109,50 S/. 142 Domingo 27 - cinco entradas S/. 109,50 S/. 142