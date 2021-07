Konami presentó este 21 de julio lo que será su nuevo videojuego deportivo: eFootball. Con este título reemplazan a la mítica franquicia Pro Evolution Soccer (PES), saga que debutó a nivel global en 2001. Según la compañía japonesa, se espera que su lanzamiento se de entre los meses de agosto y octubre.

Entre algunas de las novedades principales de eFootball tenemos que se trata de un videojuego gratuito, digital y con juego cruzado. Además, estará disponible en consolas PlayStation 4 y 5, Xbox Series y One, PC (vía Steam) y dispositivos móviles iOS y Android.

Aquí te dejamos su tráiler:

Ahora bien, Konami señaló que eFootball recibirá contenido de pago (DLC) para mantener al juego actualizado, lo que se traduce en modos de juego y otras novedades que aún no han sido reveladas.

Asimismo, también se sabe que de partida habrá 9 equipos , así como también estará disponible el modo Partido de exhibición local y en línea. ¿Cuáles son los equipos? A continuación, te lo contamos:

Los equipos que estarán en eFootball

Barcelona FC

Bayern de Múnich

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

Corinthians

Flamengo

São Paulo

River Plate

eFootball: línea de ruta

Posterior al lanzamiento de eFootball en el próximo otoño europeo (periodo que comprende los meses de agosto y octubre), la firma japonesa prepara la llegada de diversas características al juego.

¿Cuáles? Por ejemplo, lo primero en llegar con eFootball será el juego cruzado entre consolas de la misma familia (PS5 vs. PS4 y Xbox Series vs. Xbox One). Tras ello, Konami prepara torneos en línea para los jugadores, el modo Creación de equipo y el juego cruzado entre plataformas (PlayStation vs. PC vs. Xbox).

Hacia fines de año, Konami comenzará con los torneos de eSports, así como el juego cruzado total (consolas vs. PC y celulares).

Estos son los planes de Konami para eFootball. (Imagen: Konami)

eFootball: novedades gráficas

eFootball representa un nuevo enfoque para franquicia, antes conocida como Pro Evolution Soccer y Winning Eleven. La compañía ha empleado el motor Unreal Engine, que ha permitido revisar elementos como las expresiones de los jugadores o el sistema de animación, e introducir la jugabilidad “más fiel y realista hasta la fecha”, como ha destacado el productor de la franquicia, Seitaro Kimura, en un comunicado.

La nueva tecnología ‘Motion Matching’ convierte la amplia gama de movimientos que realizan los jugadores en el campo en una serie de animaciones, seleccionando la más precisa en tiempo real. La compañía detalla que el sistema proporciona cuatro veces más animaciones que antes, logrando un movimiento muy realista.

Con información de El Comercio y EuropaPress.

