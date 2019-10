Mundial de League of Legends | Isurus Gaming busca el pase al siguiente round del play-in | EN VIVO Hoy, el bicampeón de la Liga Latinoamérica choca con DetonatioN FocusMe a las 8:00 a.m y luego, a las 10:00 a.m., se enfrenta a Splyce. La escuadra argentina busca clasificar al siguiente round del play-in.