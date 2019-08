Mundial de Dota 2 | Cuatro datos sorprendentes sobre The International 2019

Cada año se celebra el The International de Dota 2, el máximo campeonato del videojuego que reúne a los mejores equipos del planeta. En la edición 2019, para la alegría de millones de peruanos, está participando Infamous Gaming, la escuadra nacional de eSports que se encuentra luchando por quedar entre los primeros puestos y dejar el nombre del Perú en alto.

Como te mencionamos, The International es el Mundial de Dota 2 y se organizó por primera vez en 2011. Desde ese entonces, se ha desarrollado anualmente sin alguna interrupción otorgando millones de dólares en premios a los concursantes.

A propósito de este magno evento de eSports, preparamos una lista con los cuatro datos más sorprendente del Ti 2019. ¿Usted sabía que ningún equipo ha ganado dos veces este trofeo? A continuación, las curiosidades:

1.- El estadio del The International 2019

Como todos los eventos deportivos de primer nivel, The International 2019 se está llevando a cabo en el imponente y moderno Mercedes-Benz Arena de Shanghái, el cual cuenta con una capacidad máxima de 18.000 personas.

Previamente, este recinto fue conocido por el nombre de Centro Cultural de la Exposición Universal de Shanghái, aunque conforme pasaron los años quedó conocido como Mercedes-Benz Arena.

Mercedes-Benz Arena (Shanghái) es el estadio que recibe al The International 2019. (Imagen: Mercedes Benz Arena) Agencias

Asimismo, la construcción de este estadio data del 2007 y a la fecha ha gozado de la presencia de artistas reconocidos a nivel internacional, como Ariana Grande, Maroon 5, Metallica, Jennifer López, Pitbull, One Republic, Mariah Carey, The Rolling Stones, Bruno Mars, Super Junior, entre otros.

Mercedes-Benz Arena durante un evento musical a principios de 2019. (Foto: Mercedes-Benz Arena, Shanghai / Facebook) Agencias

2.- Ningún equipo ha conseguido ganar dos veces el The International 2019

Desde que se inauguró en 2011, The International no ha visto nunca que una escuadra haya ganado dos veces el premio mayor. El equipo que más cerca estuvo de lograrlo fue Na'vi, el primer campeón mundial de Dota 2 (2011) llegó a la fase definitiva en 2012 y 2013. Sin embargo, el conjunto de 'Dendi' no pudo ganar en ninguna de esas dos oportunidades.

Na'vi fue el primer equipo en ganar el Ti y llegó a dos finales más, no obstante, perdió ambas. (Foto: iSport.ua) Agencias

Después de Na'vi, solo el team chino de Newbee consiguió volver a llegar la final del Ti 2017 tras campeonar en 2014.

Durante The International 2019 solo estos jugadores podrían convertirse nuevamente en campeones, recordemos que los equipos no siempre se mantienen y los pro-players cambian constantemente de escuadras:

(Foto: Wykrhm Reddy/Twitter) Agencias

¿Este año por fin veremos a un equipo que gane dos veces el The International?

3.- El mayor premio en la historia de los eSports

Hace unos meses, Epic Games anunció que la Copa Mundial de Fortnite iba a entregar 30 millones de dólares, lo que convertía a este evento de eSports en el que mayor dinero haya entregado en la historia. Sin embargo, la empresa norteamericana no esperó que The International 2019 superara su 'prize pool'.

The International 2019 entregará la cifra más de 33 millones de dólares, aunque cabe destacar que el número continúa incrementándose debido a que los usuarios del videojuego pueden contribuir a través de la compra del pase de batalla.

El ganador del Ti 2019 se hará con la suma de US$15'041.945. (Captura de pantalla) Agencias

Es sabido que el torneo de Valve año a año entrega grandiosas cifras de dinero superándose constantemente. ¿Cuál será el tope? Solo el tiempo lo dirá. Lo único claro es que The International 2019 es el evento que más dinero repartirá a sus participantes.

El último puesto, que aún no se sabe qué equipo es, se llevará a casa US$80.000. Mientras que el equipo ganador se hará con la suma de US$15'040.813.

4.- The International ha premiado con más de 135 millones de dólares en todas sus ediciones

Por si fuera poco, The International ha entregado más de 135 millones de dólares en todas sus ediciones, desde la primera en 2011, hasta la que se está realizando ahora.

Se ha dado un incremento potencial cada año. Como te comentamos, la actual edición brindará US$33 millones, en tanto, el primer Ti premió con solo US$1'600.000, veinte veces menos.

El gran aumento se debe a que los jugadores de Dota 2 empezaron a contribuir desde 2013 al pozo final del videojuego mediante la compra de los pases de batalla o compendios. (Captura de pantalla) Agencias

Asimismo, en la edición 2018 hubo un promedio de US$217.000 por día en contribuciones y en la del 2017 fue de US$229.583.

DATOS:

- Dota 2 es un videojuego gratuito para PC.

