Mundial de Dota 2 | Así le fue a Infamous contra Keen Gaming | VIDEO

Infamous Gaming golpeó primero. La escuadra nacional derrotó a Keen en una intensa partida y aseguró su pase a la segunda ronda del The International 2019, el campeonato mundial de Dota 2. Por si no viviste este momento, líneas abajo encontrarás el video de la partida.

Como se sabe, The International 2019 es el máximo competitivo del videojuego Dota 2 y premiará con más de US$ 33 millones a su participantes. A la fecha, el equipo peruano de Infamous ya aseguró más de US$ 650 mil.

A continuación, revive la victoria de Infamous frente a Keen Gaming:

Al inicio, durante el juego temprano (early game), Infamous Gaming tuvo la ventaja. No obstante, después de los 10 minutos, Keen empezó a rotar por todo el mapa cazando uno a uno a los integrantes peruanos. Con una ligera ventaja de kills, los chinos aprovecharon la gran movilidad del Kunkka para debilitar a los liderados por 'Stinger'.



Sin embargo, conforme pasaron los minutos, Infamous -de la mano de Héctor 'K1' y su Wraith King- fueron 'volteando' el resultado. En ese sentido, tras una serie de batallas grupales a favor de los peruanos, Infamous derrotó a Keen y clasificó a la siguiente ronda.



Es importante resaltar el excelente trabajo hecho por Héctor 'K1' Rodríguez y Jean Pierre 'Chris Luck' Gonzales.

-- The International 2019 --

La competencia más importante de Dota 2 en el mundo se llama The International (Ti) y empezó su funcionamiento por el 2011. Desde su inicio, el organizador siempre ha sido Valve y cada año ha aumentado considerablemente su pozo de premios.

En el The International 2011 se repartió US$1'600.000 millones de dólares. Mientras que, en 2018, en total hubo $US25'532.177, un crecimiento muy considerable. Para este año, ya se confirmó que el pozo de premios del Ti 2019 cuenta con más de 33 millones de dólares.

DATO:

- Dota 2 es un videojuego gratuito para PC y se puede descargar a través de Steam.

