Mundial de Dota 2 EN VIVO | Infamous volverá a jugar el viernes 23 desde la 01:00 a.m.

El equipo peruano de Infamous Gaming venció por 2 a 1 a Newbee en tres intensas partidas y clasificó a la siguiente ronda del The International 2019, el Mundial de Dota 2. La escuadra nacional aseguró más de US$800.000 dólares y se metió entre los 8 mejores equipos del planeta.

Ahora, el siguiente reto de Infamous es derrotar al ganador de la serie entre Team Secret, uno de los grandes favoritos, y Mineski. La partida del equipo peruano se realizará el próximo viernes 23 de agosto desde la 01:00 a.m. (hora Perú).

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias

​- Infamous derrotó a Newbee y está a punto de lograr US$ 1 millón en el Mundial de Dota 2

​- Mundial de Dota 2 | Aquí podrás seguir todas las partidas del millonario torneo



Aquí te dejaremos la transmisión en la que encontrarás el enfrentamiento entre Infamous y Team Secret:

Así va el fixture actualmente:

(Captura de pantalla) Agencias

Cabe destacar que Infamous Gaming está conformado por los siguientes jugadores:

Héctor ' K1 ' Rodríguez

' Rodríguez Jean Pierre ' Chris Luck ' Gonzales

' Gonzales Adrian ' Wisper ' Céspedes

' Céspedes Elvis ' Scofield ' De la Cruz

' De la Cruz Steve 'Stinger' Vargas

Asimismo, The International se llevó a cabo por primera vez en 2011 y en aquella ocasión premió con US$1'600.000. Ahora, la cifra supera los US$33 millones. Es importante recalcar que recién a partir de 2013 la comunidad comenzó a contribuir al 'prize pool' a través de los 'compendios', un pase de batalla que brinda elementos cosméticos exclusivos.

A su vez, Dota 2 es un juego gratuito del género de estrategia de acción en tiempo real o, como también se le conoce, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) desarrollado por Valve y distribuido por la plataforma Steam.

Fue inicialmente un escenario personalizado para Warcraft III: The Frozen Throne llamado Defense of the Ancients (de donde viene el nombre Dota), creado con el Editor de Mundo que incluye dicho título. Sin embargo, el modo de juego se remonta varios años atrás, en concreto, a un mapa personalizado de StarCraft bautizado como Aeon of Strife.

DATO:

​Dota 2 es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por las siglas en inglés) y se encuentra completamente gratuito para PC a través de Steam.

Síguenos en Twitter: