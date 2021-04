Conforme a los criterios de Saber más

Fue en 2014 cuando Andree ‘Ndree’ Santillán fue invitado a participar como comentarista oficial en The International, el mundial de Dota 2. Era la primera vez que Valve, creador del juego, incluía una cobertura en español de su millonaria competencia. Sin darse cuenta, ‘Ndree’ se convirtió en uno de los referentes para futuros casters.

The International (Ti, por sus siglas en inglés) se realiza desde el 2011, año en el que se llevó a cabo en Colonia, Alemania, y coronó al equipo europeo Na’vi como el primer campeón mundial de Dota 2. Desde entonces, el Ti ha repartido en total más de US$180 millones en premios.

Para el Ti 2014, edición que contó por primera vez con la cobertura en español, Valve invitó a ‘Ndree’ y al caster mexicano Carlos ‘The Azathoth’ Ríos, quienes venían trabajando desde 2013 de manera conjunta en Gamer Studio, el canal de streaming de videojuegos propiedad de Santillán.

Desde esa invitación, ‘Ndree’ ha asistido de manera ininterrumpida a cada The International. En 2018, el nacido en Tingo María participó en el Ti como prensa y ya no como narrador. ‘Ndree’ también ha prestado su voz al más alto nivel para otras competencias internacionales y nacionales de Dota 2.

¿Cómo fue su inicio? ¿Cómo se enteró que el diseñador del mapa Dota, ‘IceFrog’, lo quería en The International 2014? Descúbrelo a continuación.

“Mi primera aventura en línea fue en un Lan center [cabina de Internet] llamado ‘El laboratorio’, que está por la UNI. El premio era de 600 soles, más un mouse y teclado. Ese fue mi inicio como comentarista; mi debut”, menciona ‘Ndree’.

“En marzo de 2013, decidí dedicarme a esto y a mediados de ese mismo año ya estaba creando Gamer Studio. Fue todo muy rápido ya que que era lo que me gustaba, a lo que me quería dedicar y quería hacerlo bien”.

Antes de dar el gran salto, ‘Ndree’ -que había llegado de Tingo María a Lima en 2007 y vivía solo- pasó por diferentes trabajos como agente en atención al cliente o profesor de cómputo.

“Nada llenaba ese vacío de salir de casa y dejar el Dota y de comentar partidas. Era duro dedicarse a tiempo completo en un trabajo de ocho horas, más las dos horas en el transporte público y cuando llegaba a hacer lo que me gustaba no lo conseguía, porque no tenía el tiempo ni las fuerzas. [Pero] decidí aventurarme, dejar todo y dedicarme al 100%. No sabía si iba a funcionar o si iba a tener ingreso fijo. En ese tiempo no habían sponsors, ni casas de estudio, no había absolutamente nada como las opciones que hay hoy para trabajar”, recuerda.

'Ndree' en The International 2017. (Imagen: Ndree / Facebook)

De esta forma, ‘Ndree’ comienza en 2013 su vida como caster, narrando partidas locales e internacionales para su propio canal: “Mis primeros streams los hice en una cabina de Internet en Arenales, llevaba mis propios audífonos y una chalina que me servían para tapar el ruido de todos gritando. Tomaba mis horas libres del trabajo y me iba a comentar algunas partidas o dejaba algunos videos listos, trataba de partir el tiempo de esa forma. Tuve el apoyo de algunas personas que me dijeron que tenían una línea de Internet y me ofrecieron sus hogares para comentar”.

A finales de 2013, tras un duro inicio, ‘Ndree’ conoce al mexicano ‘The Azathoth’ gracias a que este narraba un torneo a través de Internet. ‘Ndree’ lo escucha y decide invitarlo a formar parte de Gamer Studio. “Le comenté que lo hacía muy bien y le propongo hacer dupla. Le explico el proyecto, que era complicado, y le digo que en mí iba a encontrar compromiso. Él me dijo que quería exactamente lo mismo que yo. Eso es difícil: encontrar a una persona que esté igual de comprometida con el proyecto y que quiera crecer de la misma forma. Medio año después estábamos representando al idioma español en The International”.

'Ndree' y 'The Azathoth' en 2017. (Imagen: Ndree / Facebook)

La invitación al Mundial de Dota 2: ¿cómo se gestó este logro?

“Me entero porque me escribe el señor Bruno Carlucci [argentino que formó parte de la cobertura en inglés para el Ti 2014]. Me preguntó que en cuánto tiempo iba a llegar a casa y que quería conversar conmigo y con ‘Azathoth’. Me acuerdo que estaba lavando la ropa donde un amigo, dejé todo y me fui corriendo a mi casa porque quería sentarme en la computadora para esa llamada. Mi mayor ilusión era que nos inviten”, rememora ‘Ndree’, quien recuerda que durante el camino hacia su vivienda sospechaba que los podrían invitar a ‘castear’ de manera remota, ya que faltaban semanas para el evento.

A pesar de las dudas, ‘Ndree’ no pensó en que ‘IceFrog’, el diseñador original del mapa Dota, iba a ser quien lo invitase a él y a ‘Azathoth’ al The International.

“[Cuando llegué], ‘Azathoth’ ya estaba en la conversación y a esta entra ‘IceFrog’, y nos comenta que sabía de nuestro trabajo y de lo que veníamos haciendo. Él quería saber si estábamos dispuestos a apoyarlos en el cast en español para el Ti 2014. Yo ya tenía escrito la palabra “yes” y presionamos al segundo que terminaron de hablar. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sentí una alegría incomparable porque era saber que todo el esfuerzo que estábamos haciendo valió la pena y lo habían notado. Permitirnos ser parte del primer cast en español marcó mi carrera como comentarista y como persona. Un año antes de eso, no sabía si dedicarme del todo, tenía muchos miedos y ver que al año ya tenía frutos que valían la pena fue una enorme satisfacción”, contó ‘Ndree’, experto en eSports de Betsafe.

'Ndree', de Perú, y 'The Azathoth', de México, fueron los primeros casters en español en el Mundial de Dota 2. Su primera participación fue en 2014. (Imagen: Ndree / Facebook)

“Considero que esa invitación se logra gracias al esfuerzo que en conjunto veníamos haciendo con ‘Azathoth’ y toda la comunidad. Ya había otros comentaristas como ‘Espectro’, ‘Daelin’, etc. Me quedo corto y no quiero caer mal por no mencionar a alguien. El idioma español ya era incorporado de manera oficial a la competencia”, declaró ‘Ndree’, resaltando la importancia que tuvieron los diferentes casters en español para que ‘The Azathoth’ y él fuesen invitados al Ti 2014.

¿Cómo fue cuando ‘Ndree’ arribó a Seattle, al evento principal? Lo vivió como un admirador: “En ese momento llegué allí más como un fan, que como un caster. Era imposible evitar que surgiera ese fanatismo al momento de llegar al hotel y de pronto cruzarse con ‘Fear’, ‘Yao’, ‘Ferrari’ y otras leyendas. Yo estaba en un sueño”.

De izquierda a derecha: 'Kuroky', campeón mundial de Dota 2 en 2017; 'Ndree' y 'N0tail', bicampeón mundial de Dota 2. (Imagen: Ndree / Facebook)

Aunque ese sueño tuvo un episodio que podría tratarse de una corta y tediosa pesadilla: “Recuerdo, de mala forma, la final. Casualmente‚ con ‘Azathoth’ nos tocó la final más fea de los últimos años. Cada partida duró unos 15 minutos y se acabó en una hora y media. Querían romper [la base enemiga] y acabar la partida. Nosotros estábamos felices de estar allí, pero también fue un poco antitemático (sic), porque nos hubiera gustado tener una final de ensueño”.

De izquierda a derecha: 'The Azathoth', 'Mr. Choco', 'Imperius', 'Ndree' y 'Blue'. (Imagen: Ndree / Facebook)

A pesar de ello, ‘Ndree’ evoca el The International 2014 como un momento que le abrió los ojos y le ayudó a descubrir (y confirmar) qué era lo que le hacía feliz: el Dota 2, los eSports y el casteo de partidas.

“Me quedo con la experiencia de haber conocido de cerca a esta industria de los eSports, darme cuenta que quería más. Al ver las grandes empresas de broadcast y ver todos los equipos, observar cómo eran tan profesionales y ver que cómo nosotros hacíamos nuestro mejor esfuerzo, pero eso no era suficiente para lo que estaban haciendo en otras partes del mundo, en otros idiomas. Nos sentíamos un poco mal porque algunas personas de otros países tenían equipos, cámaras, micrófonos, con lo que nosotros teníamos no alcanzaba, necesitábamos más. Salí de allí y pensé que tenía que hacer más por el español y a partir de allí nos propusimos en empezar nuevos proyectos y mejoras las cosas”.

DATO:

‘Ndree’ ha participado como caster en cinco ediciones del The International: 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019. En 2018, el peruano fue invitado como parte del equipo de prensa.

