Nintendo cumple 130 años | La historia del gigante de los videojuegos

Nintendo está de cumpleaños. El gigante de los videojuegos se creó un 23 de setiembre de 1889 de la mano del japonés Fusajiro Yamauchi, quien tuvo la idea de abrir un taller de cartas Hanafuda, un tipo de naipes popular en Japón. Ahora, 130 años después, Nintendo es una de las empresas líderes en el sector de los videojuegos.

Con base en la ciudad de Kioto, Nintendo subsistió principalmente bajo el negocio de las cartas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, evento que comenzó con el cambio de aires para la compañía de la familia Yamauchi.

Posteriormente, la empresa que es conocida hoy como "La Gran N" ha sido parte de diferentes sectores como el de las cartas, juguetes o videojuegos.

Nintendo cumplió 130 años el día de hoy. (Foto: Marufuku / Resetera) Agencias

A continuación, un breve repaso de la historia de Nintendo, uno de los gigantes de los videojuegos.

►Las cartas y el origen de Nintendo

El 23 de setiembre de 1889, Fusajiro Yamauchi decidió crear un taller dedicado a la manufacturación de cartas de Hanafuda, negocio principal de la familia Yamauchi hasta 1963, año en se decidió expandir la oferta con la venta de juguetes.

Mientras pasaban los años, Nintendo iba consiguiendo importancia en la industria de las cartas. Tanto así que en 1959 la compañía japonesa empezó a vender tarjetas impresas con imágenes de Disney.

En sus inicios, Nintendo se dedicó al negocio de las cartas Hanafuda. (Foto: Marufuku / Resetera) Agencias

A través de los años, la empresa ha pasado por los siguientes nombres: Yamauchi Nintendo & Co (1933), Marufuku Co. Ltd. (1949), Nintendo Playing Card Co. Ltd. (1951) y Nintendo Co., Ltd. (1963). Siendo este último el que prevalece hasta hoy.

En la mayoría de nombres, siempre ha estado presente Nintendo. Sobre su significado específico, no hay una versión oficial. Sin embargo, popularmente se asume que Nintendo significa "dejar la suerte al cielo" o "dejar la fortuna en manos del destino", aunque estas frases carecen de aval oficial.

En el libro The History of Nintendo, Hiroshi Yamauchi, el bisnieto del creador de Nintendo, admitió que tampoco conoce el significado exacto de la palabra Nintendo. No obstante, para él, la atribución de "dejar la suerte al cielo" le parece una "explicación plausible".

►Nintendo y su entrada al mundo de los videojuegos

Los juguetes para niños fue el primer indicio de Nintendo de renovar su oferta en el mercado, pero no fue el único, pues los japoneses también estuvieron en el sector de taxis, arroz instantáneo u hoteles de amor.

A pesar de ello, el éxito llegó en 1973 con un sistema de entretenimiento conocido como "Laser Clay Shooting System", el cual era un juego de disparos con láser para atracciones.

(Foto: Marufuku / Resetera) Agencias

Luego de ello, en 1977, Nintendo lanzó junto a Mitsubishi Electric sus primeras videoconsolas para el hogar, la TV Game 15 y TV Game 6.

Paso a paso, Nintendo fue escalando en la industria. Poco después de las consolas antes mencionadas, la compañía japonesa empezó a vender Arcades en diversas partes del mundo. Asimismo, con la llegada de los 80, se abriría la sucursal de Nintendo en Nueva York y el nacimiento de Donkey Kong.

Nintendo iba con todo.

Ya en 1983, en Japón se lanza de manera oficial la Famicom, mismo año en el que Shigeru Miyamoto crea Mario Bros para la consola mencionada. En 1985, se estrenaría fuera del país asiático bajo el nombre de Nintendo Entertainment System o simplemente NES.

La versión americana de la NES, la primera consola de sobremesa de Nintendo (1985). (Foto: Dominio Público) Agencias

Posteriormente, tras el éxito comercial de la NES, Nintendo se enfocó en el negocio de las consolas de videojuegos, tanto portátiles como la GameBoy (1989) o sobremesas como Super Nintendo (1990) o Nintendo 64 (1996).

Hasta entonces, todo el éxito de Nintendo se debía al liderazgo de los Yamauchi. Pero ello cambió en 2002, año en el que por primera vez una persona que no era de la familia dirigía la empresa, nos referimos al recordado Satoru Iwata.

►Nintendo y el inicio de un nuevo ciclo

Como mencionamos, en 2002 Hiroshi Yamauchi dejó la presidencia de Nintendo para dar paso a Satoru Iwata, lo que significó un cambio en la visión de la empresa, que por aquel entonces era conocida como "conservadora".

Gracias al mando de Iwata, Nintendo desarrolló las consolas Nintendo DS (2004), Nintendo Wii (2006), Nintendo 3DS, entre otras.

No obstante, la compañía no estuvo exentas de fracasos, como lo fue la Nintendo Wii U en 2012. Esta consola estuvo en el mercado cinco años produciendo cerca de 14 millones de unidades vendidas, muy por debajo de la DS y Wii que superaron la marca de los 100 millones.

Bajo el liderazgo de Satoru Iwata, Nintendo lanzó la consola portátil Nintendo DS. (Foto: AFP) Agencias

Lamentablemente, en 2015, a los 55 años de edad, Satoru Iwata fallació tras unas complicaciones en su salud que fueron derivadas de un tumor en la vía biliar. Tras este suceso, en el mismo año, Tatsumi Kimishima tomó la presidencia de Nintendo, bajo su mandato llegó la primera app de Nintendo a celulares, Miitomo, y la exitosa Nintendo Switch en 2017.

Meses después, en 2018, Shuntaro Furukawa se convierte en el nuevo presidente de La Gran N, reemplazando a Kimishima. Gracias a Furukawa, Nintendo presentó la suscripción Nintendo Switch Online y la consola Nintendo Switch Lite, una versión enfocada al juego portátil de la Switch normal.

La Nintendo Switch Lite es la última consola de Nintendo. (Difusión) Agencias

