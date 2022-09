Nintendo acaba de sorprender a sus seguidores con la noticia de un nuevo Direct. El evento será transmitido el día martes 13 de setiembre y estará centrado en los juegos de Nintendo Switch que se lanzarán este verano.

Un nuevo Nintendo Direct tocará las puertas de los fans de la marca el martes 13 de setiembre. Según Nintendo, este evento durará 40 minutos y estará enfocado principalmente en los juegos de Nintendo Switch que se lanzarán en verano (invierno para el hemisferio norte). ¿A qué hora y cómo ver el Nintendo Direct? Aquí te lo contamos.

Mañana, a partir de las 16:00 (hora peninsular), compartiremos una nueva presentación #NintendoDirect con unos 40 minutos de información centrada principalmente en juegos para #NintendoSwitch que llegarán este invierno.



Síguela aquí 🎥: https://t.co/6VZBgFO1Oi pic.twitter.com/Lfnal8xkOD — Nintendo España (@NintendoES) September 12, 2022

Fecha y hora del Nintendo Direct

Como ya se ha mencionado, el Direct será el día martes 13 de setiembre. El evento será transmitido a las 9:00 a.m. (hora de Perú). Aquí puedes saber a qué hora será en tu país.

9:00 a.m. - Perú , México, Colombia, Panamá y Ecuador

, México, Colombia, Panamá y Ecuador 10:00 a.m. - Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

11:00 a.m. - Argentina y Uruguay

16:00 p.m. - España

Cómo ver el Nintendo Direct

La transmisión será por el canal oficial de YouTube de Nintendo. Entre los juegos que podrían ser anunciados están la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild o un nuevo juego de Metroid, además de nueva información sobre Pokémon Escarlata y Púrpura.

Aquí te dejamos el Nintendo Direct.