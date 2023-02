Nintendo anunció el primer Nintendo Direct del año para esta semana. La transmisión en vivo en la que la empresa suele revelar novedades sobre sus próximos lanzamiento tendrá una duración de 40 minutos, según confirmó la compañía japonesa.

La responsable de la consola híbrida Nintendo Switch reveló que presentarán información de los juegos que se lanzarán durante la primera mitad del 2023.

Dicho esto, podemos esperar novedades de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela del exitoso The Legend of Zelda Breath of the Wild (2017) y cuyo lanzamiento está programado para el 12 de mayo. A su vez, podríamos ver algún adelanto de Pikmin 4, próximo exclusivo de la consola que se lanzará en algún momento de 2023.

Ahora bien, Nintendo confirmó que el Direct se llevará a cabo el miércoles 8 de febrero desde las 5:00 p.m. (hora Perú) .

Sintoniza mañana 8/02 a las 4 p.m. Hora de la CDMX (2 p.m. PST) la transmisión de un Nintendo Direct, en aproximadamente 40 minutos, presentará información enfocada a los lanzamientos de juegos de Nintendo Switch durante la primera mitad del 2023.



La Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida de la historia

De acuerdo al más reciente informe financiero de Nintendo, se han comerciado en total 122,55 millones de Nintendo Switch a nivel mundial. Con esto, la consola de la firma japonesa se posiciona como la tercera más vendida en la historia, superando a la PS4 y GameBoy.

No era una sorpresa, pues Nintendo confirmó que en el último trimestre de 2022, de octubre a diciembre, se vendieron 8,22 millones de unidades, periodo que también coincide con las fiestas de navideña. La información, que es de carácter oficial, contempla las unidades de Nintendo Switch estándar, OLED y Lite.

Asimismo, con estas 122,55 millones de Switch vendidas, la híbrida de Nintendo supera a otros pesos pesados de la industria como lo fueron la PlayStation 4 (117,2 millones) y Game Boy (118 millones).