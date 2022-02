Nintendo ha anunciado la ampliación de su catálogo para la consola Nintendo Switch con nuevos juegos y contenido descargable de pago, entre los que destacan Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, la remasterización de Chrono Cross y una expansión de Mario Kart 8 Deluxe, que estarán disponibles a lo largo de 2022.

La compañía ha presentado estas novedades en un nuevo Nintendo Direct, en el que ha compartido nuevos detalles acerca de los títulos previamente anunciados y sus fechas de lanzamiento.

Entre los juegos que han sido protagonistas están las nuevas entregas de franquicias conocidas como Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports -perteneciente a la serie Wii Sports y con versión ‘online’- Mario Strikers: Battle League Football y Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Xenoblade Chronicles 3 es la nueva entrega de la serie de juegos de rol del desarrollador Monolithsoft, en el que los jugadores se meten en la piel de Noah y Mio, dos personajes atrapados en medio de las hostilidades que suceden en las naciones rivales de Keves y Agnus. Su temática estará conectada con las dos versiones anteriores y llegará a Nintendo Switch en septiembre de 2022.

Antes, el 29 de abril estará disponible Nintendo Switch Sports, un título deportivo para jugar en persona o en línea en seis deportes diferentes: fútbol, voleibol, bolos, tenis, bádminton y chambara, con los mandos Joy-Con. En otoño se añadirá una nueva disciplina al catálogo, el golf.

Mario Strikers: Battle League Football es un título en el que se juega a un deporte similar al fútbol y en el que se enfrentan equipos de cinco jugadores en un duelo que carece de normas. No obstante, pueden competir entre sí en una única consola hasta ocho jugadores, cuatro por equipo y estará disponible a partir del 10 de junio.

Por otro lado, en Fire Emblem Warriors: Three Hopes los jugadores se unirán a personajes de Fire Emblem: Three Houses, como Edelgard, Dimitri y Claude, para participar en batallas Fódlan, un escenario devastado por la guerra. El juego llegará a Nintendo Switch el 24 de junio.

Otra de las novedades anunciadas en Nintendo Direct ha sido el próximo lanzamiento de 48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart a Mario Kart 8 Deluxe como contenido descargable de pago, por un precio de 24,99 dólares. No obstante, se podrá acceder a ellas sin coste adicional si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

Las entregas no se pueden comprar por separado, sino que precisan de la versión completa de Mario Kart 8 Deluxe. Además, en la primera de estas entregas, se incluirán pistas como Wii Centro Cocotero, N64 Monte Chocolate o Circuito Tokio. Mario Kart 8 Deluxe- Pase de pistas extras estará disponible a partir del 18 de marzo.

Además de estos títulos, Nintendo ha compartido información sobre la nueva entrega de Solomon Run, el modo cooperativo de Splatoon 3 -disponible este verano-; Kirby y la tierra olvidada -disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo-; No Man’s Sky, y los juegos de rol EarthBound y EarthBound Beginnings, que se han unido recientemente a Nintendo Switch Online.

En la presentación también se han mostrado otros títulos de los socios distribuidores y desarrolladores de Nintendo, entre los que se incluye MLB The Show 22 para Nintendo Switch, dos juegos de puzzles y plataformas reunidos en Portal: colección complementaria, y el juego de descarga gratuita de Disney y Pixar Disney Speedstorm.

Además, se han mostrado diferentes versiones remasterizadas de videojuegos clásicos desarrollados por Square Enix, como Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Front Mission 1st: Remake, Front Mission 2: Remake o Live A Live. Este último llegará finalmente al resto del mundo tras su salida en Japón exclusivamente.

Asimismo, la compañía japonesa se ha referido a otros títulos que llegarán próximamente a su consola, como la actualización gratuita de Metroid Dread, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Star Wars: The Force Unleashed, Assasin’s Creed The Ezio Collection, Cuphead-The Delicious Last Course, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, Triangle Strategy, Klonoa Phantasy Reverie Series, GetsuFumaDen Undying Moon, SD Gundam Battle Alliance y Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for cloud.

La presentación Nintendo Direct ha concluido con una secuencia de los próximos juegos para Nintendo Switch, como el título multijugador Lego Brawls, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba -The Hinokami Chronicles- todos ellos disponibles en junio-, así como Two Point Campus (7 de mayo) y Zombie Army 4: Dead War (26 de abril).

