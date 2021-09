Nintendo confirmó el pasado 1 de setiembre el lanzamiento oficial de la tienda virtual Nintendo eShop en Latinoamérica en los países de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Con esto, los usuarios de la consola Nintendo Switch podrán adquirir contenido y juegos digitales con las monedas locales.

Asimismo, desde el 1 de septiembre está disponible una actualización sin costo para Nintendo Switch para que los dueños de una puedan tener acceso a la eShop en el mercado latinoamericano.

La Nintendo eShop en Latinoamérica ya cuenta con más de 750 elementos de contenido y una biblioteca que crecerá paulatinamente con juegos publicados por Nintendo, desarrolladores independientes y socios editoriales.

Entre algunos títulos disponibles desde el lanzamiento de la eShop en nuestro país encontramos a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Miitopia, Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, además de clásicos de Nintendo como Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo eShop. (Imagen: Nintendo)

Cabe señalar que los consumidores en Latinoamérica necesitarán una cuenta Nintendo configurada en su país para tener acceso a la tienda regional. Si no tienes una, puedes crearla en este enlace.

Además de videojuegos, en la Nintendo eShop también se vende la suscripción Nintendo Switch Online, con la que los usuarios pueden jugar el modo multijugador en diversos títulos.

