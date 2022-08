Durante el Nintendo Direct, la compañía de videojuegos solo se ha centrado en anunciar novedades sobre Splatoon 3. La fecha de lanzamiento oficial de esta entrega será el 9 de setiembre.

Splatoon es un juego de disparos en tercera persona, en la cual los jugadores utilizan armas que disparan pintura o tinta. Este juego, al igual que sus entregas anteriores, será exclusivo para Nintendo Switch.

Prueba gratuita de Splatoon 3

Uno de los grandes anuncios es que Splatoon 3 ofrecerá una prueba gratuita. Esta comenzará el 27 de agosto a las 10:00 a.m. (hora peninsular española) / 3:00 a.m. (hora peruana). Lo que no han anunciado es cuánto durará esta prueba.

Esta no es la primera vez que uno de los juegos de esta saga ofrece una prueba gratuita antes de su lanzamiento oficial, pues Splatoon 2 también tuvo un periodo gratuito de siete días.

El regreso de Splatfest

Splatfest es el evento por excelencia de Splatoon. Luego de algunos años regresa con esta nueva entrega pero con nuevos cambios. Ahora contarán con tres equipos (antes eran dos bandos) y serán presentados por los personajes Frye, Shiver y Big Man.

Esto implica que también habrá batallas entre tres equipos en el modo llamado Tricolor Turf War, la cual se alternará con batallas Turf War de 4 contra 4.

Mapas y modos de juego de Splatoon 3

Las mejoras de los combates territoriales han sido otro de los anuncios de Nintendo con respecto a Splatoon 3. Dos equipos de cuatro integrantes podrán competir por pintar la mayor superficie en dos minutos. A esta modalidad clásica se le ha añadido nuevas mecánicas y la posibilidad de quitar la tinta.

Además de esto, habrán otros modos de juego: solitario, cooperativo, combates privados personalizables, modo historia (’el regreso de los mamiferoides’), y más.

También se ha anunciado que harán combates públicos, privados, y un modo para ver las repeticiones de los comabtes.

Los escenarios en Splatoon 3 se han expandido. Han agregado la nueva región Tintelia, como Callejones Crustáceo, Desfiladero Fumarola, Desguace Mero y Cisterna Navajuela. Asimismo, los jugadores podrán visitar el nuevo Mercado Lenguado (muelle lleno de puestos callejeros). Algunos mapas de la región Cromópolis como Museo del Pargo, Puente Salmón y Spa Cala Bacalao, también formarán parte de este título.

En total, para el lanzamiento del juego habrá 12 escenarios disponibles, y se añadirán más en actualizaciones futuras.

Las actualizaciones serán gratuita y están agendadas para realizarse durante los próximos dos años posteriores a su lanzamiento, es decir, hasta el 2024.

A continuación puedes ver el Nintendo Direct: