Desde que se lanzó el 3 de marzo del 2017, la Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más exitosas de Nintendo y de la industria de los videojuegos. Hasta finales de enero pasado, la plataforma híbrida vendió más de 52 millones de unidades, dejando atrás a la Super Nintendo que repartió 49 millones en los 90.

Ahora, con tan solo tres años de vida, los usuarios de la Switch han gozado de un catálogo de videojuegos que cada mes trae nuevos títulos. Asimismo, el éxito comercial en unidades vendidas se une a la cantidad de exclusivos que fueron aclamados por la crítica en su día de lanzamiento.

A propósito del tercer aniversario de la Nintendo Switch te presentamos sus seis juegos más laureados por los expertos. Para ello nos apoyaremos en la puntuación que alcanzan dichos títulos en Metacritic, página recopiladora de críticas que brinda un puntaje promedio que va del 0 al 100 (metascore).

6. Celeste

Metascore: 92 puntos sobre 36 críticas

Fecha de lanzamiento en Nintendo Switch: 25 de enero de 2018

Precio: Disponible en la tienda virtual de Nintendo a US$ 19,99

Este videojuego de plataforma también fue lanzado para otras consolas como Xbox One, PC o Play Station 4 y narra la historia de Madeleine, una joven que tiene la misión de llegar a la cima de la montaña Celeste evitando diversos obstáculos y enemigos que podrían acabar con ella y con el viaje.

A lo largo del juego se tratan temas como la superación, ansiedad o depresión.

Celeste ganó el premio a Mejor juego Indie de 2018 otorgado por el prestigioso evento The Games Awards.

5. Super Smash Bros. Ultimate

Metascore: 93 puntos sobre 97 críticas

Fecha de lanzamiento: 7 de diciembre de 2018

Precio: S/. 249,90 en su versión física en tiendas especializadas locales

El último título de la saga de videojuegos de lucha de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate. El crossover por excelencia de las franquicias de Nintendo volvió después de cuatro años de descanso y lo hizo por la puerta grande. Este título incluye a personajes de Pokémon, Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda, entre otros.

Smash Bros. Ultimate ganó el premio a Mejor juego de pelea en la edición 2019 de The Games Awards. Según datos de Nintendo, esta entrega ha vendido hasta el 2019, 17,60 millones de copias a nivel mundial.

Asimismo, la sección de Tecnología, Ciencias e eSports de El Comercio realizó una transmisión en vivo con Retro Toro y Pepe El Mago sobre el videojuego. Mírala aquí.

4. Undertale

Metascore: 93 puntos sobre 8 críticas

Fecha de lanzamiento en Nintendo Switch: 18 de setiembre de 2018

Precio: Disponible en la tienda virtual de Nintendo a US$ 15,99

Undertale es un videojuego de rol que fue desarrollado por el estudio independiente de Toby Fox y su estreno mundial fue el 18 de setiembre del 2018 para las plataformas de PC, Mac OS, Play Station 4, Play Station Vita y Nintendo Switch.

La historia narra la vida de Frisk, un hombre que cayó en el Subsuelo, una región subterránea que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra. El Subsuelo está habitado por habitantes y bestias con los que Frisk tendrá que conversar o luchar. Todo ello con un solo objetivo: volver a la superficie.

3. Divinity: Original Sin II - Edición definitiva

Metascore: 93 puntos sobre 17 críticas

Fecha de lanzamiento en Nintendo Switch: 4 de setiembre de 2019

Precio: Disponible en la tienda virtual de Nintendo a US$ 15,99

El videojuego de rol (RPG) de Larian Studios aterrizó en grande a Nintendo Switch, pues Divinity: Original Sin II alcanzó un notable 93/100 gracias a 17 críticas. Así, la obra de Larian se posiciona como uno de los juegos más fuertes del género.

Acerca de la historia, tomaremos el papel de un prisionero encarcelado por sus poderes mágicos. Además, los usuarios podrán personalizar a este personaje y decidir a qué reino pertenece (seis en total). El objetivo de Divinity: Original Sin II: convertirnos en una deidad.

2. Super Mario Odyssey

Metascore: 97 puntos sobre 113 críticas

Fecha de lanzamiento: 27 de octubre de 2017

Precio: S/. 249,90 en su versión física en tiendas especializadas locales

El videojuego de Super Mario Odyssey es uno de los títulos con mejor puntuación en la historia de Nintendo. Su primera aparición se dio dentro del tráiler de consola híbrida en octubre de 2016.

Según cifras de Nintendo, el segundo juego más vendido en Nintendo Switch es Super Mario Odyssey, con cerca de 16,59 millones de unidades a nivel mundial.

La historia narra las aventuras de Mario junto a un sombrero que tiene vida llamado Cappy. En esta ocasión, Mario tiene la misión de rescatar a la princesa Peach de las manos del villano Bowser. Para encontrar a la princesa, el fontanero de Nintendo tiene que recorrer diversos mundos conocidos como Reinos.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metascore: 97 puntos sobre 109 críticas

Fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2017

Precio: S/. 249,90

Nintendo Switch y The Legend of Zelda: Breath of the Wild aparecieron el mismo día. El nuevo juego protagonizado por Link ha sido reconocido como uno de los mejores y más brillantes en la historia. El título de aventuras ambientado en un mundo abierto es la decimonovena entrega en la saga de The Legend of Zelda. Su fecha de lanzamiento fue para 2015, sin embargo, se atrasó hasta inicios de 2017.

Link, el guerrero elfo, despierta en un antiguo santuario sin sus recuerdos y lo primero que ve es a un anciano que le habla sobre las Piedras Sheikah. Link, confundido, decide ayudarlo a encontrar las demás piedras. Una vez reunidas las piedras, el anciano le cuenta a Link lo que pasó con su memoria, con la princesa Zelda y con el poderoso enemigo Ganon.

Síguenos en Twitter: