En una reciente transmisión, Nintendo presentó una serie de novedades en cuanto a los juegos que están por estrenarse en la híbrida Switch. Entre los anuncios encontramos la llegada de videojuegos de Nintendo 64 y Mega Drive a la consola portátil.

Esta selección de juegos clásicos debuta a finales de octubre y, de partida, se podrá conseguir diversos nombres como Super Mario 64, Sonic the Hedgehog 2 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Asimismo, la llegada de los juegos de Nintendo 64 y Mega Drive se dará a través de un Paquete de expansión, que será un pago extra a lo ya abonado por la suscripción Nintendo Switch Online. Por el momento se desconoce el precio exacto a pagar.

Cabe resaltar que Nintendo irá agregando de manera paulatina más juegos de las plataformas Nintendo 64 y Mega Drive.

Los juegos de Nintendo 64 que llegarán a la Nintendo Switch

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Mario Kart 64, Super Mario 64 o Mario Tennis llegan a la Nintendo Switch. (Imagen: Nintendo)

Juegos de Nintendo 64 que llegarán a la Switch en los próximos meses

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Los juegos de la Mega Drive de Sega que llegarán a la Nintendo Switch

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master Strider

Juegos de la Mega Drive de Sega llegan a la Switch. (Imagen: Nintendo)

Nintendo lanza nuevas versiones de los mandos de Nintendo 64 y Mega Drive para la Switch

Nintendo ha presentado dos nuevas versiones de los mandos de las consolas clásicas Nintendo 64 y la SEGA Mega Drive, con los que los jugadores actuales pueden controlar su consola híbrida Nintendo Switch en videojuegos clásicos.

Los nuevos mandos, que se han presentado este fin de semana en Japón y que la compañía ha mostrado en Twitter, están inspirados en los mandos originales de la Nintendo 64 (1996) y del mando de lucha de la SEGA Mega Drive (1988).

(Imagen: Nintendo)

Ambos controladores cuentan con un diseño con seis botones de acción (además de los de dirección), al igual que sucedía en las consolas clásicas, con lo que “permiten jugar con la misma sensación de funcionamiento que en ese momento”, ha descrito Nintendo.

Con información de El Comercio y EuropaPress.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...