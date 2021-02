Nintendo celebró este 17 de febrero una de sus tradicionales retransmisiones en vivo conocidas como Nintendo Direct, en la que se anunció la llegada para este 2021 de diversos videojuegos de la talla de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Fall Guys o Mario Golf: Super Rush. No fue la única sorpresa por parte de los japoneses, ya que se confirmó que Splatton 3 aterrizará en 2022 para la Switch.

Asimismo, la compañía japonesa reveló el arribo de dos nuevos luchadores de Super Smash Bros. Ultimate, los populares Pyra y Mythra del videojuego Xenoverse Chronicles 2. Ambos luchadores, que forman parte del Fighter Pass Vol. 2, debutarán en marzo próximo.

Cabe destacar que el Nintendo Direct duró 50 minutos y no hubo novedad de la esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, así como tampoco de una nueva entrega de la franquicia Pokémon. Si te perdiste la transmisión, a continuación podrás revisarla:

Uno de las ‘bombas’ del Direct fue el anuncio de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la versión con gráficos en alta definición del título lanzado para Wii en 2011, que llegará el 16 de julio a la Switch y con un par de controles Joy-Con tematizados con los diseños icónicos del escudo y la espada de Link.

Luego, tenemos a Mario Golf: Super Rush, juego que estará disponible para Switch el 25 de junio, con un modo historia y modos multijugador entre los que se incluye el ‘golf rápido’. También se mostró una colaboración entre Super Mario y Animal Crossing, que verá la luz el próximo 25 de febrero en forma de objetos de personalización.

El fenómeno Fall Guys llegará a Nintendo Switch el próximo invierno. Para quien no lo sepa, esta obra del estudio Mediatonic alcanzó gran popularidad en 2020, debido a su fórmula que mezcla los battle royale y las carreras con obstáculos.

Buenas noticias para los fanáticos de La Guerra de las Galaxias: la saga llegará a Switch este 2021 con Star Wars: Hunters, un videojuego multijugador gratuito que está siendo desarrollado por el estudio de Zingya. Sobre la historia, Hunters estará ubicado entre el Episodio 6: El retorno del Jedi y Episodio 7: El despertar de la fuerza.

Entre los juegos que anunció Nintendo encontramos al Famicom Detective Club, título narrativo que la compañía lanzó en Japón en 1988 y que llegará por primera vez a Occidente. Dos títulos remasterizados, The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind podrán conseguirse en la eShop el 14 de mayo.

Aquí otros juegos anunciados en el reciente Nintendo Direct que estrenan este 2021 en la Switch:

Ninja Gaiden Collection (10 de junio)

Samurai Warriors 5 (2021)

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville (19 de marzo)

Legend of Mana (24 de junio)

No More Heroes 3 (27 de agosto)

DC Super Hero Girls (4 de junio)

Miitopia (21 de mayo)

Outer Wilds (2021)

World’s End Club (28 de mayo)

Monster Hunter Rise (26 de marzo)

Neon White (2021)

Project Triangle Strategy (2022)

Con información de El Comercio y Europa Press.

