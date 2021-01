A cuatro años del lanzamiento de la Nintendo Switch, la consola híbrida de la empresa japonesa sigue como una de las más vendidas en todo el mundo. Entre las diversas razones encontramos a los exclusivos, juegos que solo están disponibles en la Switch y en los que tenemos nombres como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2 o Animal Crossing.

Para este 2021, Nintendo prepara diversos lanzamientos como el de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury o Monster Hunter Rise, los cuales ya tienen fecha de estreno. Sin embargo, hay otros juegos como No More Heroes III o Shin Megami Tensei V que solo se sabe que verán la luz en algún momento de este año.

En ese sentido, a continuación repasamos cuáles son los títulos que saldrán a la venta solo en la Nintendo Switch este 2021.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

El popular fontanero llega este 12 de febrero a Nintendo Switch con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Se trata de un juego que salió a la venta originalmente en 2013 para la Nintendo Wii U y ahora debuta en la consola híbrida.

A su vez, no llega solo, ya que se lanzará la expansión Bowser’s Fury, con la que Nintendo ofrecerá nuevo contenido jugable. También se confirmó que habrá un modo cooperativo en línea hasta para cuatro personas.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

La mítica franquicia de Capcom que cumple 35 años el 2021 está de vuelta. El próximo 25 de febrero, seremos testigos del lanzamiento de Ghosts ‘n Goblins Resurrection que -según sus creadores- mantendrá la alta dificultad como en los primeros juegos.

Asimismo, Ghosts ‘n Goblins Resurrection es un reboot de la franquicia, es decir, un reinicio de la saga.

Monster Hunter Rise

La franquicia Monster Hunter aterriza de manera exclusiva a Nintendo Switch con el juego Monster Hunter Rise, un título que se basa en la caza de grandes bestias y cuenta con elementos propios del rol (RPG, por sus siglas en inglés) como la creación de armas o armaduras. Este juego es responsabilidad de Capcom y se trata de una secuela de Monster Hunter World. Debuta el 26 de marzo.

New Pokémon Snap

Fue en junio de 2020 cuando The Pokémon Company y Nintendo dieron la primera pista sobre New Pokémon Snap, un título inspirado en el clásico de 1999 de Nintendo 64 que trae de vuelta la fotografía de pokémones y que se venderá a partir del 30 de abril.

Así como lo mencionamos, en New Pokémon Snap tendremos una cámara con la que capturaremos a las criaturas, pero a través de fotos. Nuestro objetivo será completar el Pokémon Photodex, una especie de Pokedex con imágenes.

Bravely Default II

Square Enix prepara la vuelta de la serie Bravely Default para la Nintendo Switch. Como se recuerda, este juego de rol por turnos empezó en 2012 para la Nintendo 3DS y tuvo un paso en dispositivos móviles.

Ahora, Bravely Default II se lanza este 26 de febrero con una nueva historia, héroes y un mundo por conocer.

Shin Megami Tensei V

Este 2021 sale a la venta la nueva entrega numerada de la popular franquicia Shin Megami Tensei. Este nuevo juego -creado por el estudio japonés Atlus- estrena en 2021 en una fecha aún por confirmar.

No More Heroes III

La nueva entrega de No More Heroes llega en 2021 de manera exclusiva para la Switch. En este título, Travis Touchdown vuelve a Santa Destroy tras 10 años en los que estuvo lejos y descubre una metrópolis gigante sobre una isla artificial.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ganancias de Nintendo se disparan 243% durante el confinamiento

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...