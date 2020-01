Nintendo compartió a través del portal Nintendo Life imágenes en las que incluye los juegos que veremos este 2020, así como el contenido descargable (DLC) extra para algunos títulos que ya están a la venta.

De esta forma, la creadora de la Nintendo Switch se prepara para afrontar su cuarto año de existencia, desde que fuera lanzado en marzo del 2017 en nivel mundial. Asimismo, la plataforma híbrida ha conseguido un éxito rotundo, siendo considerada la mejor consola de la década según la revista Time.

Por otra parte, aquí te adjuntamos las imágenes con los lanzamientos confirmados para la Switch de este 2020. ¿Qué videojuego esperas tú?

Los videojuegos confirmados que estrenan este 2020 para la Switch. (Imagen: Nintendo Life)

Como se observa, no solo hay juegos exclusivos de Nintendo, como es el caso de Animal Crossing: New Horizons o Pokémon Mystery Dungeons Rescue Team DX, sino que también se incluyen nombres de otras empresas como es el lanzamiento global de Doom Eternal o la adaptación de The Outer Worlds a la Switch. La gran N, en adición, coloca el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo y el Fighter Pass Vol. 2 del Super Smash Bros. Ultimate.

En total, hay una lista con 19 videojuegos, aunque Nintendo agrega que irá agregando novedades conforme pase el tiempo.

DATO:

La Nintendo Switch se vende en tiendas especializadas a un precio de S/. 1.699.

