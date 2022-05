Nintendo Switch Sports es el más reciente videojuego deportivo de la consola híbrida. Este título fue lanzado el pasado 29 de abril y es la nueva versión del mítico Wii Sports de 2006, juego que se convirtió en el favorito de miles de personas. Ahora, con Switch Sports, la empresa nipona busca emular el mismo éxito del hermano mayor. ¿Lo consigue? Te lo contamos.

Como mencionamos, desde finales de abril está disponible el videojuego como una exclusiva de la Nintendo Switch.

Además, la obra cuenta con seis deportes, los cuales se traducen en seis minijuegos diferentes que sacan provecho del control por movimiento de los Joy-Con.

Antes de empezar, te dejamos la ficha técnica de Nintendo Switch Sports para que no te pierdas ningún detalle:

Género : Deportes / multijugador

: Deportes / multijugador Consola : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Jugadores : 1 - 4

: 1 - 4 Restricción de edad : Mayores de 10 años

: Mayores de 10 años Fecha de lanzamiento : 29 de abril de 2022

: 29 de abril de 2022 Idiomas : Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Neerlandés, Chino

: Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Neerlandés, Chino Online : Sí, requiere Nintendo Switch Online

: Sí, requiere Nintendo Switch Online Tamaño de descarga: 3 GB

Divertido (controles)

Empecemos por lo más evidente e importante de Nintendo Switch Sports como título deportivo: su jugabilidad. Los controles son sencillos y fáciles de entender en los seis juegos que tenemos disponibles.

Justamente, en esa sencillez reside la diversión de Switch Sports. Podremos pasar una buena tarde junto a nuestros amigos, ya que los controles pueden ser rápidamente dominados, incluso por quienes no son fanáticos de los videojuegos y consolas.

El tenis es uno de los deportes que trae Nintendo Switch Sports. / Nintendo

En total, tenemos seis disciplinas: fútbol, tenis, bádminton, voleibol, bolos y chambara (duelo de espadas). Cada uno tiene sus mecánicas, pero no distan mucho de cómo funcionan en la realidad (a excepción del fútbol, con el que sí necesitaremos usar los dos Joy-con).

En otras palabras, en el tenis y bádminton podremos usar los mandos como si fueran una raqueta, mientras que en la chambara el Joy-Con es una espada. No es necesario que hagamos saltos (voley), caminatas (bolos) o correr, ya que el juego lo hace de manera automática, pero simular hacerlo aumenta la diversión y sensación de estar practicando el deporte en cuestión.

Los controles de Vóley en Nintendo Switch Sports. / Nintendo

Juegos (seis y pronto más)

Ya hemos mencionado que estamos en frente de seis deportes, los cuales son, de partida, suficientes. Sin embargo, una vez tengamos ciertas horas en Switch Sports nos daremos cuenta que el contenido es limitado y la experiencia empezará a sentirse repetitiva.

Nintendo ya confirmó que prepara la introducción del golf mediante una actualización para fin de año. Dicho esto, en los próximos meses también podríamos recibir otros deportes gracias a actualizaciones.

Para jugar fútbol habrá que utilizar los dos Joy-Con. / Nintendo

Los seis deportes se plantean en partidas que no suelen pasar de los 5 minutos. ¿Y los modos de juegos de los deportes? En tenis tenemos un 2 vs. 2; bádminton 1 vs. 1; chambara 1 vs. 1; vóley 2 vs. 2; 1 vs. 1 en fútbol (modo local) y 4 vs. 4 en línea; y 16 jugadores todos contra todos en los bolos.

Hablando de los deportes en específico, los de tenis, bádminton, vóley y bolos son los que más han destacado por su sencillez y frenetismo. Jugar con amigos, contra la máquina u otras personas a nivel global es disfrutable y ameno. El fútbol y chambara, por su parte, no convencen del todo, ya que sus controles son fáciles, pero la ejecución de los mismos no son precisos.

Chambara en en Nintendo Switch Sports. / Nintendo

Multijugador

Ahora bien, el multijugador es otro de los grandes puntos vitales de Nintendo Switch Sports. El tiempo de vida del juego en los próximos meses dependerá de cómo Nintendo implemente novedades en el modo en línea con eventos o torneos.

Así como podemos jugar a través del cooperativo local con otros amigos, también lo podemos hacer vía Internet con usuarios de todo el planeta. La mayoría de disciplinas (cuatro de seis) no cambian, pero el fútbol y los bolos sí lo hacen. ¿Cómo? Básicamente en fútbol pasamos de 1 vs. 1 a modos de 4 vs. 4, mientras que en el bolos vamos a partidas de todos contra todos (16 jugadores máximos).

Vóley en Nintendo Switch Sports. / Nintendo

Ligado al apartado del contenido tenemos las recompensas. Cuando ganamos una partida, el juego nos otorgará punto una cantidad de puntos, los cuales nos servirán para recibir elementos cosméticos como nuevos implementos deportivos para los deportes, ropas, reacciones, etc.

Cabe señalar que se requiere la suscripción Nintendo Switch Online para jugar en línea y recibir más de dos recompensas diarias.

El bádminton, por su parte, ofrece el modo de juego de 1 vs. 1. / Nintendo

Conclusión

Estamos en frente de un título que será del agrado de quienes busquen jugar con familiares u otras personas en modo cooperativo y local. Si disfrutas de las aventuras en solitario o de largas historias no estás en frente del título para ti. Pero, si quieres invitar un sábado por la noche a tus amigos a jugar con la consola, Nintendo Switch Sports es una opción a considerar.

Con sus seis deportes, el juego se antoja corto en contenido, pero no se puede negar que los mismos son divertidos y más si consideramos las partidas que no suelen pasar de los cinco minutos. Asimismo, con futuras actualizaciones (como la llegada del golf a fin de año), se puede subsanar la variedad limitada del título.

Además… ¿Dónde conseguir Nintendo Switch Sports? Nintendo Switch Sports está disponible desde el 29 de abril en exclusiva para Nintendo Switch. El título puede ser adquirido en formato digital desde la Nintendo eShop de Switch a un precio de US$39,99.