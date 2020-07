La compañía japonesa realizó un nuevo Nintendo Direct, una transmisión en vivo que sirvió para mostrar las novedades que se preparan para la Nintendo Switch. En esta edición, la cual fue denominada ‘Nintendo Direct Mini’, se anunció principalmente que Shin Megami Tensei V se estrenará para la consola híbrida en 2021, en una fecha aún por confirmar.

A diferencia de los tradicionales Nintendo Direct, esta versión mini se caracterizó por solo durar 8 minutos y presentar información sobre juegos ya anunciados con anterioridad. En específico tuvimos novedades acerca del lanzamiento de Shin Megami Tensei V en 2021, la llegada de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster para el otro año, los nuevos DLC para Cadence of Hyrule, el estreno de Rogue Company en la consola híbrida y un tráiler de WWE 2K Battlegrounds.

Aquí te dejamos el video completo y con subtítulos en español:

Asimismo, el protagonista del Direct Mini fue la franquicia Shin Megami Tensei, una de las sagas más importantes del estudio Atlus (junto a Persona), que recibió novedades sobre el estreno de dos videojuegos: Shin Megami Tensei V, un nuevo juego numerado de la serie, y Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, una remasterización del clásico que se estrenó para PlayStation 2 en 2003. Ambos debutan en 2021.

Aquí te dejamos el tráiler del esperado Shin Megami Tensei V:

Por otra parte, échale un vistazo a la remasterización del clásico Shin Megami Tensei III Nocturne (2003), juego que también se estrenará en PS4 en 2021.

DATO:

Nintendo confirmó que este Direct Mini es “parte de una nueva serie dedicada a títulos de nuestros socios desarrolladores y distribuidores”. Es decir, no disfrutaremos de nueva información de los próximos juegos exclusivos de Nintendo, tales como The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 o Bayonetta 3.

