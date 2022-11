La suscripción PlayStation Plus cada mes renueva su oferta de videojuegos gratuitos. Sus usuarios solo deben ingresar a la consola y pueden descargar sin pagar algo más que la propia PS Plus. Con el inicio de diciembre, los juegos de noviembre están a punto de desaparecer, por lo que te damos los enlaces para los que agregues a tu cuenta.

Los tres videojuegos de noviembre para PlayStation Plus

Como ya mencionamos, Sony ofrece tres videojuegos para los suscriptores de PlayStation Plus. Es decir, si no pagas de manera mensual el PS Plus no podrás acceder a estos beneficios.

Ahora bien, los juegos estarán disponibles hasta el próximo 6 de diciembre de 2022 y son Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection y Heavenly Bodies . Estos nombres pueden descargarse en PS4 y PS5.

En cuanto a los juegos, recordemos que Nioh 2 pertenece al género de acción / rol y tiene una fuerte influencia de la franquicia Souls de From Software (responsables de Dark Souls, Demon Souls o Sekiro: Shadows Die Twice).

Por otro lado, LEGO Harry Potter Collection es el videojuego que recopila todas las entregas de la saga (del 1 a la 7), pero en sus versiones de LEGO. Si te gusta la hechicería, la magia y los duelos, este título no te fallará.

Por último tenemos a Heavenly Bodies, un juego independiente en el que nos ponemos en los pies de un astronauta y habrá que hacerle frente a una colección de escenarios estelares.