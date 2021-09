Si hay un protagonista en el mundo de los videojuegos que destaca por su irreverencia, estilo y anti heroísmo, ese es Travis Touchdown. Este personaje está de vuelta con No More Heroes 3, el nuevo juego de la franquicia que aterriza en exclusiva a la Nintendo Switch y que brilla por su desenfrenado estilo, referencias a la cultura pop y alocado gameplay.

La saga ha vuelto con fuerza, pues en 2019 debutó Travis Strikes Again: No More Heroes, un spin-off que gustó a la crítica y comunidad. Dos años después, la tercera entrega de No More Heroes ya está con nosotros y, así como los demás juegos de la franquicia, fue desarrollada por el estudio Grasshopper Manufacture, que es liderado por Goichi Suda (o solo ‘Suda51′).

Ahora bien, con No More Heroes 3 ya pasado (y claro, sin dar spoilers), te contamos los puntos clave a tomar en cuenta por si estás interesado en comprar el nuevo exclusivo de la Nintendo Switch.

Ficha técnica de No More Heroes 3

Género : Aventura

: Aventura Consola : Exclusivo de Nintendo Switch

: Exclusivo de Nintendo Switch Jugadores : Uno

: Uno Restricción de edad : Mayores de 18 años (Incluye sangre e intensa violencia)

: Mayores de 18 años (Incluye sangre e intensa violencia) Fecha de lanzamiento : 27 de agosto

: 27 de agosto Idiomas : Inglés, español, japonés

: Inglés, español, japonés Tamaño de descarga:

Aquí su tráiler de lanzamiento:

1. Trama de No More Heroes 3

La historia de No More Heroes 3 nos cuenta cómo hace 20 años un niño llamado Damon conoce a un extraterrestre al que bautiza como Fu. Ambos se convierten en amigos y emprenden la misión de construir una nave para que el visitante regrese a su tierra. ¿Recuerdas la película E.T? En esencia, es la misma formula. De regreso al presente, cuando Damon ya está hecho un hombre de negocios exitoso, Fu, que ahora se llamar Jess-Baptiste VI, vuelve. Aunque no como el mismo amistoso extraterrestre, sino que ahora se ha convertido en un tirano que desea conquistar la Tierra.

Fu es el enemigo a vencer en No More Heroes 3. (Imagen: Nintendo)

Para no hacerlo tan sencillo, Fu, gracias a la ayuda de la Asociación Unida de Asesinos, organiza un torneo de combates para buscar a los luchadores más fuertes de la tierra. Allí es cuando con Travis Touchdown tendremos que defender al planeta. El objetivo: salvar la Tierra y derrotar a Fu.

En términos generales, estamos frente a una historia sencilla y con varios elementos cómicos que se presentan en las cinematografías, las cuales son recurrentes.

Travis Touchdown. (Imagen: Nintendo)

Si eres fanático de la franquicia, estarás a gusto con la historia y los guiños a personajes ya conocidos. Por otro lado, si nunca has jugado No More Heroes 3, la historia se entiende de manera independiente.

2. Jugabilidad de No More Heroes 3

No More Heroes 3 presenta un mundo abierto ambientado en la isla de Santa Destroy. Así, el juego presenta misiones principales, secundarias y algunos retos para expandir el tiempo de juego a lo largo de todo el mapa. Como en los primeros títulos, para participar de las batallas habrá que pagar dinero, el cual conseguiremos gracias a diferentes minijuegos como arreglar baños atascados, proteger playas, combatir contra hordas alienígenas y más.

Así es la armadura de Travis Touchdown. (Imagen: Nintendo)

El título no brilla por la variedad de misiones, más allá de los combates importantes; sin embargo, sí resaltan por la locura e irreverencia de las mismas. Un detalle gracioso: para grabar la partida, tenemos que llevar a Travis al baño.

Ahora bien, los combates son frenéticos y con una variedad de movimientos decente. No es el más robusto de la saga, pero sí es completo. Incluso, podemos utilizar los Joy-Con para realizar golpes especiales con la beam katana. No es lo único, ya que podemos utilizar el armadura de Travis para tener combates contra enemigos gigantes.

(Imagen: Nintendo)

3. Aspecto técnico de No More Heroes 3

En cuanto al arte del juego, No More Heroes 3 es variado y nos cautivará por los diferentes estilos aplicados en el juego. ¿Quieres gráficos al estilo anime japonés, imágenes en las que predominen los píxeles o violencia desenfrenada? Lo tienes.

Los amantes de la cultura pop también estarán contentos, ya que nos dejan pequeños guiños a lo largo del juego que podrían pasar por desapercibido por algunos usuarios. Por ejemplo: tenemos un cameo de la legendaria película de animación japonesa Akira.

No More Heroes 3. (Captura de pantalla)

En cuanto al rendimiento, el título corre mejor en su versión portable, ya que permite disimular los dientes de sierra que se ven en los personajes y los tiempos de carga son menores. No obstante, en situaciones llenas de elementos en pantalla, tanto en modo portable como TV, el juego sufre con los fotogramas por segundo. No es una situación injugable, pero sí hay que tenerlo en cuenta.

Precio de No More Heroes

La obra del japonés ‘Suda51′ y Grasshopper Manufacture se distribuye en la tienda virtual Nintendo eShop a un precio de US$59,99.

