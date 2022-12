Una nueva aventura de los Sombrero de Paja se avecina en forma de videojuego. Bandai Namco está por estrenar One Piece Odyssey, un juego de rol con Luffy y su flota reviviendo los arcos más famosos del anime, además de una historia completamente nueva. ¿Cuándo sale y cuánto costará One Piece Odyssey? Aquí te lo contamos.

One Piece, una de las sagas de manga y anime más famosas (y largas) del género shonen regresa con un nuevo videojuego de rol para conmemorar sus 25 años: One Piece Odyssey. El título plantea su lanzamiento para enero de 2023, siendo uno de los más esperados para iniciar el año. Odyssey estará disponible para PC, PS4, PS5 y Xbox Series X/S.

Fecha de lanzamiento de One Piece Odyssey

One Piece Odyssey tiene como fecha de lanzamiento el próximo 13 de enero de 2023 para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC (a través de Steam). En PC se podrá jugar desde el 12 de enero.

El título de Bandai Namco llegará a inicios del próximo año.

¿De qué trata One Piece Odyssey?

En esta aventura, y la flota de los Sombrero de Paja queda varada en una misteriosa isla llamada Waford, donde habitan monstruos y únicamente dos humanos: Lim y Adio (personajes nuevos). Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky y Brook, todos personajes jugables, deberán derrotar enemigos y conseguir una serie de cubos de Lim, quien les ha quitado sus poderes ya que desconfía de los piratas.

Además, Luffy y sus compañeros deberán revivir experiencias pasadas, pues sucesos sobrenaturales los hacen entrar en sus recuerdos y reencontrarse con viejos amigos, como Vivi. Los jugadores podrán disfrutar dosis de nostalgia pues reconocerán la recreación de dos arcos muy queridos del manga y anime: Alabasta y Water Seven.

(Foto: One Piece Odyssey)

El mismísimo Eiichiro Oda, creador de One Piece, ha participado en el diseño de los personajes y la historia de Odyssey. Además, Motoi Sakuraba está a cargo de la banda sonora, quien es conocido por su música para Dark Souls y la serie Tales of. Cabe decir, entonces, que las expectativas son altas para One Piece Odyssey, un JRPG con años de desarrollo.

Precio de One Piece Odyssey

A continuación, la lista de precios según la plataforma de juego en sus versiones digitales:

PC vía Steam

One Piece Odyssey edición Estándar en PC: S/.188,00 en Steam

en Steam One Piece Odyssey edición Deluxe en PC: S/.267,00 en Steam

PlayStation vía PlayStation Store

One Piece Odyssey edición Estándar para PS4 y PS5: US$59,99 en la PlayStation Store de Perú

en la PlayStation Store de Perú One Piece Odyssey edición Deluxe para PS4 y PS5: US$84,99 en la PlayStation Store de Perú

Xbox vía Microsoft Store

One Piece Odyssey edición Estándar en Xbox Series X/S: US$59,99 en la Microsoft Store de Estados Unidos

en la Microsoft Store de Estados Unidos One Piece Odyssey edición Deluxe en Xbox Series X/S: US$84,99 en la Microsoft Store de Estados Unidos

¿Qué ediciones tendrá One Piece Odyssey?

Además de la Edición Estándar y la Deluxe, One Piece Odyssey cuenta con una Edición de Coleccionista.

Edición Estándar digital: juego base One Piece Odyssey. La bonificación de reserva incluye 10 manzanas de energía, 10 manzanas de estímulo, 3 gelatinas doradas y el conjunto de ropa de viaje para la flota de Luffy.

Edición Deluxe digital: todo lo incluido en la versión Estándar junto a un Deluxe Pack (dos joyas pequeñas accesorios del juego y el traje Rey Franco-Tirador) y Pack de Expansión de Aventura (contenido descargable y 100.000 Berris)

Edición de Coleccionista: todo lo mencionado en las otras versiones junto a una figura oficial de Luffy y Lim, un estuche metálico exclusivo, postales exclusivas y la caja del coleccionista One Piece Odyssey.

Asimismo, Bandai Namco ofrece, a través de su tienda oficial, un paquete de Edición Limitada que solo incluye el videojuego para PS4, PS5 o Xbox junto a la figurina de Luffy y Lim por US$129,99.

Tráilers

Tráiler de Gameplay

Tráiler Water Seven

Tráiler de Alabasta

Tráiler de Fecha de lanzamiento

Tráiler de anuncio