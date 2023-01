Uno de los animes shonen más queridos está por estrenar su videojuego más grande hasta el momento. Se trata de One Piece Odyssey, una aventura de juego de rol distribuida por Bandai Namco que presenta una nueva (y ambiciosa) historia original con la tripulación de los Sombrero de Paja. Este esperado videojuego no decepciona en cuanto a horas de entretenimiento y es un fiel acercamiento a la franquicia de One Piece.

One Piece Odyssey fue producido de la mano del mismísimo Eiichiro Oda, creador del manga original. El videojuego se estrenará el próximo 13 de enero para Xbox Series X/S, PS4 y PS5. También estará disponible para PC a través de Steam a partir del 12 de enero. Además, ya puedes jugar una demo gratuita de dos horas en consolas.

¿Por qué deberías jugar One Piece Odyssey? Seas o no un seguidor del anime, esta obra es una emocionante historia con mucho que ofrecer con hermosos escenarios, combates variados y entretenidas misiones con horas para explorar.

Aquí te dejamos sus detalles técnicos:

Género: Acción, anime, fantasía, aventura, JRPG Consola: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam) Jugadores: 1 jugador Restricción de edad: Mayores de 13 años Fecha de lanzamiento: 13 de enero de 2023 (12 de enero para PC) Idiomas: Audio: japonés. Subtítulos e interfaz: inglés, español (Latinoamérica), español (España), portugués (Brasil), chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, tailandés y ruso Tamaño de descarga: 35 GB

Una aventura fiel al estilo One Piece

En One Piece Odyssey, la tripulación del Thousand Sunny ha quedado varada en una misteriosa isla llamada Waford. Los personajes que reconocerás incluyen a Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky y Brook. Juntos, tendrán que buscar la manera de salir de la isla y descubrir el misterio detrás de los extraños sucesos que ocurren en ella.

En Odyssey, el jugador siente que está viviendo en vivo un nuevo arco de One Piece. Dos nuevos personajes, creados por Eiichiro Oda, acompañan a los Sombrero de Paja en Waford: la inocente pero justa Lim y el entusiasta, pero sospechoso, Adio.

La historia, comedia y dinámica entre los protagonistas es sumamente fiel al estilo One Piece y se nota la atención a estos detalles que son importantes para los fans. En otras palabras, no te sentirás decepcionado de la representación de tus personajes favoritos.

(Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, parte de los misterios de la isla Waford es que Luffy y sus amigos revivirán sus recuerdos: los arcos de Alabasta, Water Seven, Marineford y Dressrosa. Sin embargo, a pesar que el jugador (si ha visto el anime) ya sabe de qué van estas historias, en Odyssey se sienten como nuevas tramas pues ciertos detalles han cambiado.

En ese sentido, si no sabes nada de la trama de One Piece, te anticipamos que te puedes encontrar con algunos spoilers de la historia.

Por ejemplo, en cuanto a Water Seven, la Robin que vemos es una que ya ha sido liberada y ha superado su sufrimiento vivido. Notarás que en Odyssey estas tramas podrían tener desenlaces ligeramente distintos a los que ya conoces.

Entretenidos combates que nunca aburren

El sistema de pelea de Odyssey es de combate dinámico por turnos. En ocasiones este sistema puede ser criticado por sentirse muy repetitivo si no está bien ejecutado pero, por fortuna, no es el caso de One Piece Odyssey.

En Odyssey, los combates se sienten bastante variados. Esto se lo tenemos que agradecer sobre todo a los personajes, pues cada uno tiene muchas (y hacemos énfasis en ‘muchas’) habilidades únicas para utilizar. Las animaciones son claras referencias a los ataques favoritos extraídos del anime.

Sistema de combate por turnos. (Foto: Captura de pantalla)

Otro punto que añadir es que la estrategia importará mucho en cada enfrentamiento. Cada aliado y enemigo tiene un tipo de pelea que tiene ventajas o desventajas sobre su objetivo. Por esta razón, es muy recomendable que aproveches la posibilidad que tienes de cambiar de personaje en pleno combate varias veces.

Exploración sin fin

Tanto Waford como los mundos de los arcos que se reviven tienen enormes escenarios con gran atención a los detalles. En Odyssey, los paisajes de la isla son ciertamente muy hermosos. Asimismo, el juego tiene una opción de hacer que tu héroe corra automáticamente, y así el viaje es más ligero.

Al comienzo, para iniciarte en el contexto de la historia, no podrás explorar mucho pero pronto podrás recorrer infinidad de lugares. Casi todos en la tripulación son jugables, incluidos Luffy, Zoro, Nami y Sanji.

"Autocorrer" es una función muy útil para la exploración del juego. (Foto: Captura de pantalla)

Pero los ambientes no son lo único que hace tan dinámica la exploración, sino también la gran cantidad de misiones secundarias que hay, lo cual garantiza horas de exploración. De hecho, completar todas las misiones secundarias y la campaña principal podría tomarte 30 horas, aproximadamente. Además, para recorrer los mapas y superar determinados obstáculos es obligatorio que intercambies entre tus personajes, algo que le da un aire fresco a la acción de recorrer las villas.

Conclusión

One Piece Odyssey es un juego que puede dejar satisfecho a los más grandes fanáticos de la franquicia, gracias a su fidelidad al humor y narrativa con la que la obra original de Eiichiro Oda enamoró a tantos. Parte de la misión que tenía Odyssey era celebrar los 25 años que cumplió One Piece en 2022, y lo consigue con éxito.

Por otra parte, aquellos usuarios que no son familiares a One Piece también deberían animarse a probar el juego, pues se trata de un título rico en historia, sistema de combate entretenido y mucha exploración y aventura.

Finalmente, si además tienes la oportunidad de obtener los trajes alternos de los personajes, recomendaría que los consigas, ya que nada se compara a jugar con un Luffy y sus amigos en los primeros atuendos con los que los conocimos hace tantos años.