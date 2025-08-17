El equipo nacional Perú Unite se coronó campeón mundial del juego Pokémon Unite en el Pokémon World Championships, que se celebró hoy en California, Estados Unidos, tras vencer en la final a Japón.

El quinteto peruano supo sobreponerse a la desventaja inicial y terminó imponiéndose a Zeta Division, poderoso equipo japonés y favorito del certamen, por 3-1 en la gran final del torneo.

Cabe indicar que en el 2023 el equipo nacional Team Perú alcanzó un histórico Top 8 en el torneo y aseguró un premio de US$25.000, mientras que en la edición 2024 el equipo peruano Fusion avanzó al top 4.

Más información en breve...