Perú vs. Brasil - GAMEPLAY EN VIVO | Simulamos el amistoso en PES 2020

Brasil y Perú repetirán el día de hoy en Los Ángeles la final de la pasada Copa América, en un amistoso en el que el seleccionado nacional intentará vengarse de la derrota por 3-1 en el encuentro que consagró a la 'Canarinha' como campeona continental.

Como parte de la previa, la sección de Tecnología y Ciencias de El Comercio realizará una simulación del partido en el popular videojuego PES 2020, el cual se acaba de lanzar a nivel mundial. Como se sabe, Perú está completamente licenciado en el juego de Konami.

¿Qué equipo se hará con la victoria en PES 2020? Míralo aquí:

Acerca de los equipos, las dos selecciones llegan al partido tras no conseguir la victoria en su último amistoso, disputados en tierras estadounidenses.



Brasil empató el viernes 2-2 en Miami contra Colombia, mientras que Perú perdió en Nueva Jersey ante Ecuador, por 1-0.



- Neymar, al alza -



En la 'Auriverde', el regreso al grupo de su gran estrella, el delantero Neymar, tras perderse la Copa América por lesión, es la principal novedad del conjunto que dirige Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.



El jugador del PSG, quien no disputaba un partido completo desde mayo, jugó los 90 minutos contra Colombia e incluso marcó el gol del empate 2-2.



- Gareca pide mejorar -



Por su parte, Perú intentará rehacerse de la derrota contra Ecuador, en un partido en el que el juego del equipo no dejó nada satisfecho al técnico Ricardo Gareca.



"Vamos a tratar de no recibir goles, es nuestro propósito, no solamente con Brasil sino con cualquier selección. Tratamos, somos cuidadosos en ese aspecto", dijo el entrenador argentino en rueda de prensa en Los Ángeles.



Posibles alineaciones:



Brasil: Ederson - Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Jorge - Casemiro, Arthur - Vinicius Junior, Paquetá, Neymar - Firmino. DT: 'Tite'.



Perú: Gallese - Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco - Tapia, Gonzales - Costa, Cueva, Quevedo - Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Como se sabe, la obra de Konami también trae como novedad las licencias de la Juventus, Barcelona, Manchester United, Bayern de Múnich, entre otros equipos. Asimismo, renueva su jugabilidad y los modos de juego.



Con información de EFE y El Comercio.

DATO:

PES 2020 está disponible para PS4, Xbox One y PC. Su precio en PlayStation Store es de US$59,99. Mientras que en Steam, la plataforma de computadora, es de S/.239,90.

