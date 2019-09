La peruana Amaru llega al juego Rainbow Six Siege con un gran '¡Qué paja, causa!'

El nuevo pase de temporada del juego de disparos Rainbow Six Siege trajo consigo una gran novedad. Se trata de un personaje peruano llamado Amaru, una ex policía que en el tráiler oficial se le escucha decir: '¡Qué paja, causa!'.

Aquí puedes ver el nuevo tráiler de Rainbow Six Siege:

En el juego, Amaru es en verdad Azucena Quispe. Antes de dedicarse exclusivamente a la arqueología, era miembro de la Policía Nacional del Perú.



Ubisoft, que es la empresa desarrolladora de Rainbow Six Siege, también ha indicado que el personaje peruano tiene un gancho con el que puede desplazarse, subir por escotillas y hasta techos.



La desarrolladora preparó la siguiente biografía sobre Amaru:

Nombre: Azucena Rocío Quispe

Fecha de nacimiento: 6 de mayo (Edad 48)

Lugar de nacimiento: Cojata, Puno, Perú



"La especialista Azucena Rocío "Amaru" Quispe comenzó su carrera como antropóloga preocupada por la preservación del patrimonio cultural común de Perú. Su vínculo familiar único con los exploradores coloniales de principios del siglo XX le dio una visión poco común de cómo los viajes de exploración pueden determinar la conciencia cultural, y del constante deterioro que se crea cuando se pierde un referente cultural común. Sirvió durante varios años en la Policía Nacional del Perú (PNP), antes de reorientarse como arqueóloga independiente centrada en el descubrimiento y la categorización de nuevos sitios arqueológicos. Después de varias discusiones con traficantes de antigüedades, y los intentos fallidos de derribarlos desde adentro, recurrió a las tácticas de la guerrilla para decomisar importantes descubrimientos culturales para el Estado peruano. Cuando el especialista César "Goyo" Ruiz Hernández nos avisó de su presencia, ella ya había pasado unos 20 años en las selvas de Perú, luchando contra los cárteles en sus propios términos."



DATO

- Rainbow Six Siege es un videojuego de disparos en primera persona táctico multijugador. Su estreno inicial se dio en diciembre de 2015. Está disponible para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

